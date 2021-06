真人版《雪姑七友》女主角人選出爐　20歲矚目混血女星演白雪公主

迪士尼近年一直把多部經典動畫電影改編成真人版,其中包括由愛瑪屈臣(Emma Watson)主演的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)及由尊尼特普(Johnny Depp)和澳洲女星Mia Wasikowska主演的《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)系列等。可是近年迪士尼的真人版電影選角接連遭負評,其中包括去年上映的《花木蘭》(Mulan)及正在拍攝的《小魚仙》(The Little Mermaid)。外媒近日還報道了迪士尼準備推出真人版《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs),飾演白雪公主的人選出爐,再次引起熱議。