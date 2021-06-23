真人版《雪姑七友》女主角人選出爐　20歲矚目混血女星演白雪公主

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-23 11:15

迪士尼近年一直把多部經典動畫電影改編成真人版，其中包括由愛瑪屈臣（Emma Watson）主演的《美女與野獸》（Beauty and the Beast）及由尊尼特普（Johnny Depp）和澳洲女星Mia Wasikowska主演的《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）系列等。可是近年迪士尼的真人版電影選角接連遭負評，其中包括去年上映的《花木蘭》（Mulan）及正在拍攝的《小魚仙》（The Little Mermaid）。外媒近日還報道了迪士尼準備推出真人版《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs），飾演白雪公主的人選出爐，再次引起熱議。

Lily Collins都曾經飾演白雪公主，但當時電影並非由迪士尼製作。（《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》劇照）

另一位曾經飾演過白雪公主的是姬絲汀史釗活，但這部作品同樣並非來自迪士尼。（《白雪公主之魔幻復仇記》劇照）

《雪姑七友》是迪士尼在1937年推出的首部動畫長片，也是美國電影史上第一部彩色動畫長片。當年迪士尼僅以150萬美元的成本下，締造出超過1.8億美元的全球票房，更為之後推出的動畫電影奠下基礎。近年迪士尼漸漸把昔日的經典動畫改編成真人版，其中《美女與野獸》、《愛麗絲夢遊仙境》、《阿拉丁》及《獅子王》等，改編成真人版後都獲得極好的票房成績。

《雪姑七友》是迪士尼首部動畫長片。（《雪姑七友》劇照）

雖然迪士尼成功把多部經典動畫改編成真人版，但也有失手之時，其中引起最多粉絲劣評的是目前正在拍攝的《小魚仙》，皆因當時迪士尼找來年僅19歲的美國歌手Halle Bailey主演，隨即惹來粉絲抨擊兼設立「defending Ariel」Facebook專頁。

迪士尼終於在84年後，把經典動畫《雪姑七友》改編成真人版。（《雪姑七友》劇照）

雖然群情空湧，但迪士尼一於少理。近日有外媒還報道，真人版《雪姑七友》將由年僅20歲的美籍混血女星Rachel Zegler主演，此舉再次引起粉絲熱議。雖然Rachel Zegler獲得奧斯卡金像導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）肯定，主演新版《西城故事》（West Side Story），但具有拉丁裔血統的她，再次讓粉絲批評迪士尼不尊重經典，任意把角色改掉。

美國矚目女新星Rachel Zegler將成為真人版「白雪公主」。（《西城故事》劇照）

而Rachel Zegler也在其個人Instagram確認演出真人版《雪姑七友》的消息，並寫下：「夢想成真。」真人版將由《心跳500天》導演Marc Webb執導，而曾為《星聲夢裡人》及《大娛樂家》負責配樂的Benj Pasek及Justin Paul將為真人版製作全新的音樂。據了解，真人版《雪姑七友》將在明年開拍。

Rachel Zegler是美籍混血女星，父親是波蘭裔，而母親則是哥倫比亞拉丁裔。（《西城故事》劇照）

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