蜘蛛俠不戰無歸｜出實體《號角日報》宣傳　投訴搞到周街蜘蛛絲？

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）於12月15日香港上映，近日官方為了宣傳，特別在紐約街頭設立了《號角日報》（Daily Bugle）的一日限定報紙檔，將蜘蛛俠的新聞帶來現實世界。



蜘蛛俠的真正身份是Peter Parker經已曝光。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

據知今次特別活動由《蜘蛛俠》，跟真正存在的保險公司Liberty Mutual合作而成，所有人均可在報紙檔獲得一份足有12頁的《號角日報》，而且當中的新聞內容都是符合電影劇情。報紙檔設置在紐約的Lexington 86號街，一出地鐵站即可看到，不過報紙檔只營運到今日當地時間下午3點半。

《號角日報》報紙檔出現在紐約街頭！（TechnicolorDreams IG）

由於《號角日報》由《蜘蛛俠》方面跟保險公司Liberty Mutual合作，內裡的新聞相當搞笑。事實上每次有超級英雄人物登場，都會街道上都會有嚴重的破損，其中一則新聞講到「在Liberty Mutual的最新報告顯示，每當有超級英雄現身在紐約市都會有很多保險索償申請，幸好紐約市民只需影低照相再上傳到Liberty Mutual App中，就可以完成簡單的申請。」

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而其他標題則寫着「誰為Parker引起的大混亂而負責？」、「這Parker小子欠我一架新車」、「每次都要清理非常黏的蜘蛛絲，這並不是個令人感恩的工作」、「誰是MJ？蜘蛛俠的女朋友有一同犯案？」等等，令到大眾都覺得蜘蛛俠的確出現在現實一樣，做工相當細緻。

點擊睇12頁足本《號角日報》：

+ 12

Liberty Mutual的廣告亦穿插在報紙當中，「我們可以幫你在汽車保證上節省金錢」、「壞人會破壞，我們負責保護」，就連在報紙檔的旁邊都有一大幅廣告「儲蓄就是我們的超級能力」等，是一則相當出色的廣告，有諗法之餘更有睇頭！

《蜘蛛俠：不戰無歸》上映資料：

導演︰Jon Watts 鍾華斯

演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治

片長︰2小時39分

語言︰英語 (中文字幕)

上映︰15/12/2021