蜘蛛俠不戰無歸｜正片首分鐘片段曝光　緊接上集開場湯賀蘭MJ被圍

由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)仲有4日就會面世,近日官方釋出《蜘蛛俠:不戰無歸》的開場正片片段,電影緊接《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)的片尾彩蛋,再度開戰!



《蜘蛛俠:不戰無歸》將於12月15日香港上映。(劇照)

《號角日報》(Daily Bugle)的老闆J Jonah James(J. K. Simmons 飾)在大螢幕上,向全國市民公開了「蜘蛛俠」正是Peter Parker的真實身份,在大街上的MJ即時被路人圍着並質問:「你是不是蜘蛛俠的女朋友?」蜘蛛俠發現後即時從高處跳到大街上為女友解圍,反被一名身型龐大的女路人再質問:「你是不是殺死了神秘客?」更想出手將他捉住。

《號角日報》老闆J Jonah James爆料Peter Parker正是「蜘蛛俠」。(影片擷圖)

而MJ在蜘蛛俠的保護下,一同瞬速逃離現場,不過在大街上飛蕩則嚇壞MJ,受驚的MJ更一度不小心遮着蜘蛛俠的眼睛,令兩人差點撞上大螢幕,後來兩人飛到高處的橋上,成功暫避群眾,蜘蛛俠接到老友Ned(Jacob Batalon 飾)的電話,兩人不停在互叫:「Dude!(兄弟)」狀似「死過翻生」一樣,後來MJ都大叫「Dude!」提醒蜘蛛俠不要忘了自己仍在高空,隨時會跌下的危險。

點擊即睇《蜘蛛俠:不戰無歸》開場一分鐘正片片段:

+ 13

奇異博士稱有來自多元宇宙的「訪客」到訪。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

《蜘蛛俠:不戰無歸》講述開啟Marvel MCU多元宇宙,蜘蛛俠為了解決身份暴露的危機,希望借助奇異博士操控時空的能力改寫過去,但在奇異博士唸咒期間受到蜘蛛俠的騷擾,因此在打開時空通道後喚起了其他危機,蜘蛛俠過往的敵人齊集一堂,眾人要攜手整理好多個問題。

奇異博士跟彼得柏加及其朋友表示,要把「訪客」送回原地,因為他們對這時空「有害」。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

點擊睇「八爪魚博士」對戰「蜘蛛俠」新畫面:

+ 11

《蜘蛛俠:不戰無歸》上映資料:

導演︰Jon Watts 鍾華斯

演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治

片長︰2小時39分

語言︰英語 (中文字幕)

上映︰15/12/2021