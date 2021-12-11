蜘蛛俠不戰無歸｜正片首分鐘片段曝光　緊接上集開場湯賀蘭MJ被圍

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）仲有4日就會面世，近日官方釋出《蜘蛛俠：不戰無歸》的開場正片片段，電影緊接《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的片尾彩蛋，再度開戰！
《號角日報》（Daily Bugle）的老闆J Jonah James（J. K. Simmons 飾）在大螢幕上，向全國市民公開了「蜘蛛俠」正是Peter Parker的真實身份，在大街上的MJ即時被路人圍着並質問：「你是不是蜘蛛俠的女朋友？」蜘蛛俠發現後即時從高處跳到大街上為女友解圍，反被一名身型龐大的女路人再質問：「你是不是殺死了神秘客？」更想出手將他捉住。
而MJ在蜘蛛俠的保護下，一同瞬速逃離現場，不過在大街上飛蕩則嚇壞MJ，受驚的MJ更一度不小心遮着蜘蛛俠的眼睛，令兩人差點撞上大螢幕，後來兩人飛到高處的橋上，成功暫避群眾，蜘蛛俠接到老友Ned（Jacob Batalon 飾）的電話，兩人不停在互叫：「Dude！（兄弟）」狀似「死過翻生」一樣，後來MJ都大叫「Dude！」提醒蜘蛛俠不要忘了自己仍在高空，隨時會跌下的危險。
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《蜘蛛俠：不戰無歸》講述開啟Marvel MCU多元宇宙，蜘蛛俠為了解決身份暴露的危機，希望借助奇異博士操控時空的能力改寫過去，但在奇異博士唸咒期間受到蜘蛛俠的騷擾，因此在打開時空通道後喚起了其他危機，蜘蛛俠過往的敵人齊集一堂，眾人要攜手整理好多個問題。
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《蜘蛛俠：不戰無歸》上映資料：
導演︰Jon Watts 鍾華斯
演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治
片長︰2小時39分
語言︰英語 (中文字幕)
上映︰15/12/2021
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