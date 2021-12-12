蜘蛛俠不戰無歸│7條電影片段流出　奇異博士同樣能使出紅女巫絕技

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）即將上映，除了兩條正式預告外，其實官方還公開過多條電視廣告及短片，其中不乏新畫面，如今就率先跟大家回顧。



《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

其實早前Sony及Marvel Studios公開了疑似是電影的開場片段，在「Outed」可以見到，彼得柏加的蜘蛛俠身份被《號角日報》（Daily Bugle）公開，更被認為是頭號敵人，導致有群眾包圍其女友MJ，於是他與MJ被迫逃到天台。點擊下圖即睇「Outed」片段！！！

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八爪魚博士在首回預告時出現。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

除此之外，還有在首條預告時公開的八爪魚博士在橋上遇見蜘蛛俠的場景，當時八爪魚博士的一句「Hello Peter」，讓粉絲陷入瘋狂，之後還在次回預告見到八爪魚博士仍然追殺蜘蛛俠，但當蜘蛛俠露出真面目時，前者竟然說出：「你不是彼得柏加。」

原來除了這兩幕外，官方在「Catch」一氣呵成釋出了一條長約1分鐘的橋上大戰，讓粉絲可以先止癮。相信之後就是八爪魚博士繼續追殺蜘蛛俠，並成功用爪捉住蜘蛛俠，迫使他現真面目。

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另外，在首條預告時，曾見到彼得柏加找奇異博士幫忙，當時後者嘗試用魔法讓世人忘記彼得柏加就是蜘蛛俠，原來預告那一次施展魔法是第二次。在「Peter Ruins Runes」時，見到奇異博士在首次施展魔法時，彼得柏加不斷提問，最終讓奇異博士重新來過。可惜在第二次時，奇異博士仍然在彼得柏加的影響下出錯，但已經不能重新來過，一條紫色裂縫出現，相信就是多元宇宙的大門。

原來奇異博士曾經施展魔法失敗，已經重新來過一次。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

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還有就是在長約1分半鐘的「Endgame」電視廣告，彼得柏加向公眾道歉。他說：「事情是我不小心把那些如此危險的人帶來這裡。」之後還見到這則廣告是由《號角日報》播放，莫非彼得柏加已經與《號角日報》的總編輯冰釋前嫌？彼得柏加續稱：「全球人類請聽，如果你正在觀看，請祝我好運，你的友好鄰居蜘蛛俠真的需要一點。」雖然他與總編輯看似是冰釋前嫌，但他與奇異博士的關係則變得非常緊張。

奇異博士與蜘蛛俠大戰。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

最後就是在「Watching」、「Possibilities」及「Annihilation」的電視廣告，同樣有少量的新畫面出現，但最讓粉絲驚喜的，相信就是奇異博士在空中施展魔法的畫面，跟紅女巫或Agatha Harkness在《溫黛與幻視》（WandaVision）時的畫面相似，或者這就是我們從《溫黛與幻視》所認識的混沌魔法。

紅女巫在《溫黛與幻視》時施展魔法的畫面。（《溫黛與幻視》劇照）