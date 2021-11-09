蜘蛛俠：不戰無歸｜再有劇照流出證三代同堂　夜魔俠現身幫湯賀蘭

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將於12月香港上映，在《蜘蛛俠：不戰無歸》上畫前已有許多消息流出，就如「三代蜘蛛俠同堂」一事已傳足一年，二代蜘蛛俠安德魯嘉菲（Andrew Garfield）依然堅決否認該事，今日（9/11）再有最新劇照意外流出。
較早前湯賀蘭曾透露有場戲份，是跟梅姨和Happy以及一位神秘角色一齊進行拍攝，相信正是以上圖片的場景，面對鏡頭的正是飾演「夜魔俠」的Charlie Cox。早前一直有傳「夜魔俠」已補拍了其戲份，今次終於有圖有真相見人，再為電影落實加添一名要角。
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