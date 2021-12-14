蜘蛛俠不戰無歸│回顧5大反派發展史　八爪魚博士獲「洗白」回歸？

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在本星期三上映，電影由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演。雖然未知道蜘蛛俠會否與前兩代聯手抗敵，但前兩代的反派已經確定會入侵第三代蜘蛛俠的世界，如今率先跟影迷回顧準備登場的蜘蛛俠宿敵。



粉絲期待而久的《蜘蛛俠：不戰無歸》將在本周三上映，究竟多元宇宙如何影響Marvel電影宇宙的未來發展呢？（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

1. 「八爪魚博士」將獲「洗白」回歸？

首先要介紹是在杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版《蜘蛛俠2》出現的「八爪魚博士」，此角色由英國男星Alfred Molina飾演。「八爪魚博士」在戲中原名為Otto Octavius，是一名知名核物理學家，他畢生精力都花在核聚變研究上，並由繼承了奧氏企業的夏利奧斯本贊助。

「八爪魚博士」回歸，但其機械手臂獲升級。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

Otto Octavius將四條具有人工智能的機械手臂安裝在自己身體上，藉以協助他應付核聚變反應器的高溫及磁力。可是因為反應器的研究出錯，導致其愛妻死亡，而他也受到核聚變能量波及，燒壞了操縱機械手臂的大腦晶片。Otto Octavius受傷後緊急送醫院，機械手因為晶片損毀而產生自我意識，更把醫生殺死。性情大變的「八爪魚博士」，最終與蜘蛛俠在紐約展開激烈對決。

Alfred Molina飾演Otto Octavius，又命「八爪魚博士」，他因反應器的研究出錯而釀成災難。（《蜘蛛俠2》劇照）

最後蜘蛛俠擊敗「八爪魚博士」後，拿下面具展示身份，並說服他要放開夢想，最終「八爪魚博士」醒悟，並重新控制四條機械手臂。他與彼得柏加道別後，與他的失敗成果一起沉入河底，他曾說過：「我不會以怪物的身份死去。」（I will not die a monster），但當時並沒有交代他真的死亡，或者他將以好人的身份回歸《蜘蛛俠：不戰無歸》。雖然他在《蜘蛛俠：不戰無歸》的預告與蜘蛛俠開戰，他其後有粉絲發現他也被電魔攻擊，或者多元宇宙的影響下，「八爪魚博士」獲洗白後重新出現。

「八爪魚博士」在《蜘蛛俠：不戰無歸》預告疑似遭到電魔的攻擊。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

「八爪魚博士」在《蜘蛛俠2》時沉入河底，當時一般相信他已經死亡。（《蜘蛛俠2》劇照）

2. 已死「綠魔」再度復活

第二是反派是在杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版《蜘蛛俠》登場的「綠魔」，角色由威廉達福（Willem Dafoe）飾演。當時奧氏企業的總裁諾曼奧斯本，在自己的身體測試一種不穩定的人體增強血清，因而產生了非常強勁的「綠魔」。在成為「綠魔」前，其實諾曼奧斯本將彼得柏加當成「親生孩子」看待。

Willem Dafoe飾演「綠魔」。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

當時夏利在醫院見到彼得柏加與瑪莉珍牽手，誤以為他們喜歡上彼此，因而大受打擊，諾曼奧斯本於是決定幫兒子討回公道，脅迫蜘蛛俠只能選擇救一個，最終諾曼奧斯本被自己的滑翔翼刺死。

Willem Dafoe在《蜘蛛俠》系列中飾演「綠魔」。（《蜘蛛俠2》劇照）

3. 二代蜘蛛俠宿敵「電魔」獲新造型回歸

第三位則是在安德魯加菲（Andrew Garfield）版《蜘蛛俠2：決戰電魔》的「電魔」，角色由Jamie Foxx飾演。「電魔」原名為Max Dillon，是奧氏企業的電機工程師。他因為一次意外，掉進電鰻供電池後獲得超能力，但也變成蜘蛛俠的敵人。Max Dillon的焦屍產生某種變異而在停屍間復活，變成一個藍色皮膚、血管通電的異能者，而今次在《蜘蛛俠：不戰無歸》則貼近原著漫畫的黃色。至於「電魔」在《蜘蛛俠2：決戰電魔》的最終下場當然是死亡。

「電魔」在《蜘蛛俠：不戰無歸》中獲大幅度升級。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

「電魔」在《蜘蛛俠2：決戰電魔》時的造型。（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照）

4. 「沙人」再度成為反派？

另外兩大反派則是「沙人」及「蜥蜴人」，可是至今官方都未有確定演員的身份。前者目前盛傳是在《蜘蛛俠3》飾演「沙人」的Thomas Haden Church。他在戲中飾演逃犯Flint Marko，由於家境貧窮，一心只想拿錢為女兒治療的他，就是在搶劫時意外殺死Uncle Ben的兇手。

這一幕集合了「電魔」、「沙人」及「蜥蝪人」。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

越獄的Flint Marko回家見到他身患絕症的女兒後，在逃亡時誤墮實驗重地，受粒子加速器實驗影響而身體發生分解，跟周圍的沙子融合後變成能自由變形的「沙人」。故事最後交代了「沙人」向彼得柏加殺害Uncle Ben一事，當時「沙人」指獲Uncle Ben勸阻後，曾由一刻動搖，但可是搭檔回來時用手一推，才導致手上的槍意外走火，並殺死Uncle Ben。

Flint Marko飽受煎熬，如今只想救治女兒的他，最後獲彼得柏加原諒，Flint Marko化成沙子離去。

Thomas Haden Church在《蜘蛛俠3》飾演「沙人」Flint Marko。（《蜘蛛俠3》劇照）

5. 「蜥蜴人」究竟來自一代蜘蛛俠還是二代蜘蛛俠的宇宙？

最後就是「蜥蜴人」，這角色曾在杜比麥奎爾版《蜘蛛俠2》及《蜘蛛俠3》出現，但當時角色並沒有變身成蜥蜴人，只是以Curtis Connors博士形象出現，由Dylan Baker飾演；而這角色也曾在《蜘蛛俠：驚世現新》出現，並由Rhys Ifans飾演，故粉絲相信後者回歸《蜘蛛俠：不戰無歸》的機會較高。

Dylan Baker飾演Curtis Connors博士。（《蜘蛛俠2》劇照）

至於「蜥蜴人」原名為Curtis Connors博士，是奧氏企業科學部門主任，是彼得柏加與Gwen Stacy的科學教授。由於Curtis Connors曾因意外斷了右手，他希望可以讓右臂重生，於是透過演算法而將蜥蜴的斷肢再生基因成功合成制出藥體。

雖然培養出藥劑，但時間緊迫下，他對自己注射藥物進行實驗。雖然成功長出右臂，但藥物同時產生副作用，讓他變成蜥蜴人。故事結局最終是Curtis Connors被逮捕並關押，而他在獄中遇上神秘老人，當時前者回答沒有後，神秘老人明言會先放任他，然後就消失無蹤。

Rhys Ifans飾演蜥蜴人。（《蜘蛛俠：驚世現新》劇照）

如今確認登場的五位反派中，其中兩位（沙人及蜥蜴人）健在、一位（八爪魚博士）狀態不明，但一般相信他已經死亡，而最後兩位（綠魔及電魔）則肯定死去。