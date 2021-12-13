蜘蛛俠不戰無歸│傳《奇異博士2》預告變片尾　超強生物將壓軸登場

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在本周三上映，影迷好快就知道究竟三代蜘蛛俠會否同框出現。除此之外，片尾片段也是Marvel Studios的傳統環節，而近日有外媒報道，指其中一條片尾片段將會是《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的預告片。



有指《蜘蛛俠：不戰無歸》的第二條片尾片段將會是《奇異博士2》的預告片。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

據Twitter帳戶「Cinema Reviewed」指出，《蜘蛛俠：不戰無歸》的第二條片尾片段將會是另一部重磅電影《奇異博士2》的預告片；然而「BSL」卻指出，《奇異博士2》的預告片最快會在年底前公開，並預告反派章魚Gargantos將會在預告片現身。然而目前Marvel Studios仍未確認何時公開電影預告，但唯一肯定的是，劇組在11月中時傳出要為電影進行補拍，並維持至少六個星期直至年底，而「奇異博士」也確認了這說法。

班尼迪甘巴貝治在Marvel電影宇宙中飾演奇異博士。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

除此之外，「BSL」還指出Marvel劇集月光騎士（Moon Knight）的首條正式預告，將在《鷹眼》最終章前公開，這意味著會在12月22日前出爐，看來Marvel粉絲或要一口氣接收《蜘蛛俠：不戰無歸》的故事、《奇異博士2》及劇集月光騎士（Moon Knight）的預告內容。

班尼迪甘巴貝治在《蜘蛛俠：不戰無歸》能使出紅女巫的絕技。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）