蜘蛛俠不戰無歸│傳《奇異博士2》預告變片尾　超強生物將壓軸登場

由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)將在本周三上映,影迷好快就知道究竟三代蜘蛛俠會否同框出現。除此之外,片尾片段也是Marvel Studios的傳統環節,而近日有外媒報道,指其中一條片尾片段將會是《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的預告片。



有指《蜘蛛俠:不戰無歸》的第二條片尾片段將會是《奇異博士2》的預告片。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

據Twitter帳戶「Cinema Reviewed」指出,《蜘蛛俠:不戰無歸》的第二條片尾片段將會是另一部重磅電影《奇異博士2》的預告片;然而「BSL」卻指出,《奇異博士2》的預告片最快會在年底前公開,並預告反派章魚Gargantos將會在預告片現身。然而目前Marvel Studios仍未確認何時公開電影預告,但唯一肯定的是,劇組在11月中時傳出要為電影進行補拍,並維持至少六個星期直至年底,而「奇異博士」也確認了這說法。

班尼迪甘巴貝治在Marvel電影宇宙中飾演奇異博士。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

除此之外,「BSL」還指出Marvel劇集月光騎士(Moon Knight)的首條正式預告,將在《鷹眼》最終章前公開,這意味著會在12月22日前出爐,看來Marvel粉絲或要一口氣接收《蜘蛛俠:不戰無歸》的故事、《奇異博士2》及劇集月光騎士(Moon Knight)的預告內容。

班尼迪甘巴貝治在《蜘蛛俠:不戰無歸》能使出紅女巫的絕技。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)