【職業特工隊7】湯告魯斯出動私人飛機　為英國劇組送上聖誕驚喜

現年59歲的湯告魯斯（Tom Cruise）雖然忙於拍攝《職業特工隊8》（Mission: Impossible 8），但聖誕節即將來臨，近日有外媒報道，指他透過私人飛機為英國的《職業特工隊7》工作人員送上驚喜。



《職業特工隊7》用了19個月終於完成拍攝工作。（《職業特工隊7》劇照）

據英國《太陽報》（The Sun）報道，湯告魯斯派出私人飛機，飛越5,500 英里，把他心愛的蛋糕由洛杉磯直接運送到英國。該報道引述知情人士表示：「湯告魯斯想給《職業特工隊7》的團隊聖誕驚喜，於是決定在他最喜歡的洛杉磯蛋糕店訂製300個蛋糕，然後直飛英國送出驚喜。」

《職業特工隊7》的拍攝遇上疫情，嚴重影響拍攝進度。（IMDb 圖片）

雖然該位知情人士形容此舉「奢侈」，但同時也指出湯告魯斯其實是一位「非常慷慨的人」，他想為所有幫助過他拍電影的人做一些特別的事情。其實《職業特工隊7》可謂拍得相當艱辛，電影最終在疫情影響下，用了18個月的時間拍攝，並在今年9月完成。之後湯告魯斯很快就投入《職業特工隊8》的拍攝工作。

湯告魯斯出動私人飛機，為英國劇組送上300個蛋糕。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

其實有指湯告魯斯每年聖誕節都會從洛杉磯這間專門店訂製這款蛋糕送給圈中好友，因此這款蛋糕有「湯告魯斯蛋糕」的稱號。據了解，這款蛋糕價值50美元（約390港元）。至於這次「運餅費」，則盛惠約11,400英鎊（約12萬港元）。而過去曾獲「湯告魯斯蛋糕」的有曾參演《職業特工隊：叛逆之謎》的亨利卡菲爾（Henry Cavill）、Kirsten Dunst、Rosie O'Donnell、美國著名女記者Barbara Walters、名嘴Jimmy Fallon、James Corden及Angela Bassett等。

亨利卡菲爾都曾經獲贈「湯告魯斯蛋糕」。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

「湯告魯斯蛋糕」價值50美元。（網上圖片）