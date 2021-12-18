蜘蛛俠3｜專訪三大反派　八爪魚博士相隔17年回歸只為呢一個字

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸】日前在巴西CCXP動漫展的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）宣傳活動上，三位反派演員談論了再度回歸本系列的感受。



飾演電魔（Electro）的占美霍士（Jamie Foxx）表示：「我真的非常興奮。我認識艾米帕斯卡（Amy Pascal，本片製作人）好多年了，也知道她為這個系列帶來的貢獻。她告訴我這會是一部引爆話題的電影，而且這回我還不需要變成全身藍色的樣子，她告訴了我不少有關我的角色的事情。」

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「所以，我的角色形象會變得更加時髦一些，我也因此有機會和這些……（看向另外兩人，眾人大笑）演員們共事。可以在片場看到這群人是很棒的一件事情。我還真的向他們鞠躬行禮，我們都非常享受這段過程。」

「綠魔」威廉達福讚《蜘蛛俠：不戰無歸》劇本有吸引力

飾演綠魔（Green Goblin）的威廉達福（Willem Dafoe）則分享道：「噢，當我第一次聽到這部電影的計畫時，我心想這也太扯了吧。我在第一部電影裡都被尖刃串成那樣了。不過我心想：好吧，他們一定有辦法讓我回歸的。」

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「但在提案時，就像占美一樣，我也認識艾美好多年了，她向我進行了說明，導演鍾華斯（Jon Watts）也在我讀劇本前向我解釋了整部電影的概念，而那些說明聽起來真的非常有趣，也是個相當不錯的解決方法。於是我們便更加深入地討論了下去。我很喜歡的一個構想是：我回歸扮演的是一位既相同又不同的角色。我再次扮演了自己曾扮演過、有著一段過去的角色，但在那之中還是有新的轉折，這對我而言是很有吸引力的。」

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八爪魚博士回歸《蜘蛛俠：不戰無歸》只為一個字：錢

輪到飾演八爪魚博士（Doctor Octopus）的艾佛莫連納（Alfred Molina）時，他打趣地說道：「噢，我啊，我只是想賺錢。」

他接著表示：「很奇怪的是，前陣子我和威廉才剛拿這開了玩笑。他最早演出綠魔已經是20年前的事情了，而我初次扮演八爪魚博士則是17年前的事。這應該是一間製片公司對演員行使過效期最長的選擇權了吧（笑），你知道的，就好像我們一直在等待新的演出機會一樣。」

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「不過這部電影的內容和他們的提案都非常出色。老實說，當他們首度向我提出邀約時，我的第一反應是：稍等一下，我都已經比當年老17歲了。現在的我有雙下巴，還有皺紋，他們該怎麼處理這個？當然了，我之後便突然意識到：不對啊！現在他們有各種特效科技，這根本不會是問題。但可以重新演出一位自己熟悉、同時又完全不同的角色真的是很棒的一件事情。在過去幾十年來，科技已經有了飛躍性的進展，你知道的，這一切都還是那麼地讓人興奮。」

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