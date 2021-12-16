漫威超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》上映，隨即於全球掀起熱潮。飾演蜘蛛俠的男主角湯賀蘭（Tom Holland）與女主角辛蒂亞（Zendaya），早前透過視訊與韓國一名小男孩粉絲對話，過程相當窩心，網民大讚有愛。



韓國男童Harang一直以蜘蛛俠為偶像，早前苦學英文希望能與蜘蛛俠見面。

YouTube頻道ODG有291萬訂閱量，主要製作兒童向內容，9歳的Harang正是該頻道其中一名成員，去年他曾於節目中透露，心中的偶像是蜘蛛俠。劇組近日安排一場英文練習，讓他講出想問蜘蛛俠問題，然後忽然告訴他，30分鐘後他將有機會與蜘蛛俠對話10分鐘，叫他好好把握，半信半疑、又驚又喜的Harang就這樣與湯賀蘭展開對話！👇👇👇Harang說了甚麼？蜘蛛仔湯賀蘭又如何鼓勵他？請看下圖👇👇👇

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湯賀蘭：所有小朋友都可以成為蜘蛛俠

Harang與蜘蛛俠對話的短片，數天間已經有逾208萬人次觀看。不少網民都留言大讚蜘蛛仔湯賀蘭表現窩心，有耐性地鼓勵Harang，例如Harang問到如何成為蜘蛛俠或復仇者時，兩位主角都表示，所有小朋友都可以，只要他們擁有小小的技能。有網民表示，短片讓他非常感動，因為每個小朋友都渴望能與超級英雄對話，又讚揚湯賀蘭的表現是名副其實的超級英雄。

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YouTube頻道ODG，是一個以小朋友角度出發的內容頻道，有幾位固定的兒童主持。這些兒童主持日常負責進行不同的挑戰，例如與偶像做訪問時裝作不認識對方、訪問完全不認識的大明星等等，國民妹妹IU、國民哥哥趙寅成等一線韓星都曾經於該頻道作客。

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同場加映：蜘蛛俠：不戰無歸｜蜘蛛俠做攝記、送外賣 7個窮到燶的超級英雄 🕷 🕸

漫威超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》上映掀起熱潮，蜘蛛俠的魅力在於其貼地，不像鐵甲俠、蝙蝠俠等，是世界首富。事實上，不少超級英雄在他們的世界中，可以說是窮到燶。詳情請到原文閱讀 👈