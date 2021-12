蜘蛛俠:不戰無歸彩蛋/劇透|MCU 蜘蛛俠電影新作《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》在 12 月 15 日正式上映!作為 2021 年的壓軸之作,Marvel 絲毫沒有令 Fans 們失望,全片兩個多小時除了主線劇情之外都塞滿了各樣的驚喜以及為 Fans 準備的彩蛋。

以下《香港01》科技玩物記者就為大家點出 25 個你可能沒有注意到的《不戰無歸》對過往作品的致敬位以及細節!



《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》的彩蛋超多,開場一分鐘內已經有一個,不知各位又有否察覺?

(*****留意以下內容涉及《蜘蛛俠:不戰無歸》的嚴重劇透,未入場觀影人士請自行斟酌閱讀*****)

《蜘蛛俠:不戰無歸》25 個你可能忽略的細節/彩蛋

《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》的故事發生時間緊接在《Far From Home》之後,故今次的故事開首已經由神秘客 Mysterio 向全世界接露蜘蛛俠身份開始講起、緊張感滿滿,各位或者會因為節奏緊湊的關係未有注意到第一個彩蛋位 - 就是其與 Marvel 另一劇集《Hawkeye》的連結。

與 MJ 快速飛蕩時,他們經過一個巨型廣告牌,正是《鷹眼Hawkeye》劇中劇、以復仇者為主題的《Rogers》音樂劇,而《不戰無歸》與《鷹眼》在故事時間上的其實相當接近、亦同樣發生在紐約市。

隨著事態發展,Peter 往至聖所尋求 Dr.Strange 幫忙,卻又因為自己三心兩意而導致施咒失敗、讓多元宇宙中的「其他人」穿越到 MCU 的宇宙當中,從中產生的衝突亦令今次的故事比以往其他英雄電影更加豐富,對於《蜘蛛俠》系列的 Fans 而言,更是集20年之大成的一次盛宴!

👇👇👇按圖放大看《蜘蛛俠:不戰無歸》25 個你可能忽略的細節/彩蛋👇👇👇

+ 31

