蜘蛛俠3｜專訪蜘蛛仔湯賀蘭　同莎黛雅、肥仔拍一場戲喊到眼腫

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸】在《Entertainment Weekly》最新刊出的專訪裡，湯賀蘭（Tom Holland）分享了拍攝《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的經驗，以及自己對本系列的願景。



提到與八爪魚博士（Doctor Octopus）演員艾佛莫連拿（Alfred Molina）共事的感覺，湯賀蘭表示：「看著他體驗現在的科技有多麼進步真的是非常好玩的一件事情。當年他拍攝舊版電影時，他的機械手臂都還是牽線操控的道具；然而當我們拍攝時，那些手臂已經變成了純粹想像的產物與電腦動畫。看他重新體驗這一切、同時又要重新學習這一切真的很酷。」

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湯賀蘭進一步分享道：「在拍攝第一部《蜘蛛俠：強勢回歸》時，導演強．華茲（Jon Watts）和我都有點戰戰兢兢。但這回我認為我們都變得非常有自信了，我們也因此有了放鬆的空間。比起先前的兩部電影，這回我們的確玩得更開心。」

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「這麼說好了，我們每個人都把《蜘蛛俠：不戰無歸》視為一個系列的終點。我想，如果我們有足夠的幸運、可以再次探索這些角色的話，大家將會看到一個非常不同的新形象。屆時那將不再是《強勢回歸》三部曲。我們得花時間讓它沉澱，藉此打造一些不同以往的事物，並改變整部電影的調性。我不知道這是否有機會成真，但毫無疑問地，我們對待《蜘蛛俠：不戰無歸》的方式就像它即將迎來完結一樣，這部電影也會給人這樣的感覺。」

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湯賀蘭也分享了本片煞科時的百感交集。提到在片場最後一天與莎黛雅（Zendaya）、雅各貝塔隆（Jacob Batalon）共同拍攝的一幕，他表示：

「我們一起拍攝這些電影五年了，我們三人之間已經培養出一段非常美妙的關係，每一個階段我們都陪伴在彼此身旁。我們一起完成了每一部電影、參與了每一場巡迴宣傳。所以在拍攝這一幕時，我們真的不知道這是否將會是最後一次。這真的令人心碎，但也讓人非常興奮，因為我們就要踏入彼此職業生涯的下一個章節了。因此，可以和他們兩人共享這個時刻，這或許是我在片場度過最棒的一天，我這輩子應該從沒哭過那麼慘吧。」

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