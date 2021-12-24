《12日》鄧麗欣獻唱主題曲　與陳輝陽《他不准我哭》後再度合作

2000年，一套經典的愛情片《12夜》誕生，雖然票房沒特別亮麗，但口碑極佳流傳度廣，一直是大家心中的被低估的愛情片代表作。事隔21年，林愛華再次執導拍出《12日》，並由鄧麗欣（Stephy）、馬志威主演，用12日道出10年夫妻關係，延續《12夜》男女愛的糾纏。故事獲延續，主題曲都繼續由陳輝陽作曲，寫下《何日不再來》，並由鄧麗欣主唱。

鄧麗欣與馬志威主演《12日》，用12日道出10年夫妻關係。（《12日》劇照）

《12日》將於來年2月17日上映，電影既然是概念延續，除了導演繼續是林愛華，主題曲亦由女主角鄧麗欣（Stephy）主唱，並由《黑夜不再來》的幕後主腦陳輝陽再次操刀，為電影譜出全新歌曲《何日不再來》。原來這個歌名是Stephy跟製作團隊之間的共識：「大家都知道成件事係概念延續，所以填詞以至整個製作團隊都覺得歌名都應該有返呢種感覺，好似延續版咁，呢個想法好好玩，好啱主題。」

鄧麗欣與馬志威延續舊版《12夜》，締造另一次愛情輪迴。（《12日》劇照）

歌詞內容上，則道出了女主角Jeannie的內心世界，筆觸細膩。Stephy表示自己向來很期待唱電影主題曲，因為與平時演繹流行曲的感覺很不同。「拍完《12日》好有畫面，唱主題曲嘅過程就好似讓我重新再演一次，係另一種好玩，同唱流行曲好唔一樣。」

Stephy過去曾數度與陳輝陽合作，最為人熟悉的是〈他不准我哭〉，二人相隔14年再次合作，她自言十分期待：「一直好期待佢嘅曲，收到後完全冇失望，正！一來好啱套戲，二來令我好感動，所以好開心可以撮合到同佢再度合作，出嚟所有嘢都好滿意。」再度合作，Stephy坦言陳輝陽與過去一樣嚴謹：「因為係電影主題曲，輝陽會對我嘅唱法，以至點樣透過歌曲營造畫面等等嘅要求都多好多，不過我同佢同一個星座，所以比較明白佢，用咗唔係好長時間就錄起首歌。」