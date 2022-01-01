美國國寶級演員「黃金女郎」Betty White離世　差三周慶百歲生辰

美國備受歡迎的《黃金女郎》（The Golden Girls），國寶級女星Betty White在當地時間星期五（12月31日），於洛杉磯的家中離世，享年99歲。其經理人Jeff Witjas也證實了她的死訊，指出Betty White在新冠肺炎大流行期間，一直留在家中，未曾染疫。



國寶級女星Betty White在除夕當日離世，享年99歲。（《黃金女郎》劇照）

綜合外國傳媒報道，Betty White在周五約早上9時半在家中離世，而由於新冠肺炎仍然肆虐，她的經理人Jeff Witjas特別指出，Betty White沒有任何突發疾病或慢性疾病，而在新冠肺炎大流行期間，她也甚少外出。據了解，Betty White離世前3日曾接受美國潮流雜誌《People》訪問，談到她的長壽之道。當時她笑稱其長壽秘訣就是遠離任何綠色的食物。

Betty White離世前3日曾接受美國潮流雜誌《People》訪問，談到她的長壽之道。（IMDb 圖片）

Betty White在1922年1月17日在伊利諾州出世，在美國30年代經濟大蕭條時全家搬到洛杉磯。她在1930年代開始其演藝生涯，曾四次獲提名金球獎最佳音樂及喜劇類女主角，而她也是出演電視劇職業生涯最久的喜劇演員。在她整個演藝生涯，一共獲得8座艾美獎、3座美國喜劇獎、3座美國演員工會獎及1座格林美獎。此外，她在荷里活星光大道的電視類別擁有一個星星。

Betty White的三位拍檔，先後在2008年至2010年離世。（《黃金女郎》劇照）

Betty White演出作品多不勝數，其中包括1950年代的處境喜劇《Life with Elizabeth》，當時她除了主演外，還身兼監製及聯合創作人，可說是電視界的女性先鋒，能夠掌握幕前與幕後的女性。另外，還有1985年播放的《黃金女郎》，當時4位女主角各憑此劇拿過一座艾美獎，而艾美獎史上僅有三部處境喜劇曾達成此殊榮。

Betty White與Del Moore合作處境喜劇《Life with Elizabeth》。（《Life with Elizabeth》劇照）

在2018年，Betty White獲健力士世界紀錄認證為演藝生涯最長的藝人，同年她在艾美獎上幽默表示：「真不敢相信，我還在從事這份工作，你們還可以繼續忍受我。」可是在距離她的一百歲生日還不到3星期，她在除夕當日離世，其經理人Jeff Witjas表示，Betty White從不害怕死亡，並一直想念與已故丈夫再次相遇。

其經理人Jeff Witjas表示，Betty White從不害怕死亡，並一直想念與已故丈夫再次相遇。（IMDb 圖片）