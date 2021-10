「迪士尼傳奇」動畫大師Ruthie Tompson離世　享年111歲

曾參與迪士尼首部動畫長片《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs),更被譽為是「迪士尼傳奇」的動畫大師Ruthie Tompson,在今年10月10日在家安詳離世,享年111歲,而迪士尼日前在官網貼出Ruthie Tompson離世的消息,並答謝她一直以來的貢獻。



「迪士尼傳奇」動畫大師Ruthie Tompson在10月10日離世,享年111歲,她是迪士尼首部動畫長片《白雪公主》最後一位離世的製作人員。(迪士尼圖片)

綜合外媒報道,Ruthie Tompson除了是迪士尼元老級動畫大師外,也是在迪士尼工作最長的員工。據迪士尼的悼文「Remembering Disney Legend Ruthie Tompson」寫道:「她先在華特迪士尼工作室的Ink & Paint部門工作,之後獲升遷至更重要的部門,如成品檢測、場景規劃及攝影部門等。她在剛過去的週日(10月10日)在加州的家中安詳離世,享年111歲。她在迪士尼工作將近40年,並在1975年完成製作《救難小英雄》(The Rescuers)後退休。」

據了解,Ruthie Tompson在18歲時認識了迪士尼的創辦人華特迪士尼。(迪士尼圖片)

除此之外,Ruthie Tompson還是首三名女性獲邀加入國際攝影師聯盟(International Photographers Union),她更是與華特迪士尼及Roy Oliver Disney合作最長的員工,因此她在2000年獲迪士尼名人堂封為「迪士尼傳奇人物」,以表揚她對迪士尼的貢獻。

華特迪士尼執行主席兼主席Bob Iger讚揚Ruthie Tompson是傳奇的動畫大師:「她對迪士尼的貢獻,從《白雪公主》到《救難小英雄》,這些經典至今仍深受喜愛。我們會懷念她的笑容及幽默感,她傑出的工作及開創的精神將永遠激勵著我們所有人。」