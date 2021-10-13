「迪士尼傳奇」動畫大師Ruthie Tompson離世　享年111歲

曾參與迪士尼首部動畫長片《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs），更被譽為是「迪士尼傳奇」的動畫大師Ruthie Tompson，在今年10月10日在家安詳離世，享年111歲，而迪士尼日前在官網貼出Ruthie Tompson離世的消息，並答謝她一直以來的貢獻。



「迪士尼傳奇」動畫大師Ruthie Tompson在10月10日離世，享年111歲，她是迪士尼首部動畫長片《白雪公主》最後一位離世的製作人員。（迪士尼圖片）

綜合外媒報道，Ruthie Tompson除了是迪士尼元老級動畫大師外，也是在迪士尼工作最長的員工。據迪士尼的悼文「Remembering Disney Legend Ruthie Tompson」寫道：「她先在華特迪士尼工作室的Ink & Paint部門工作，之後獲升遷至更重要的部門，如成品檢測、場景規劃及攝影部門等。她在剛過去的週日（10月10日）在加州的家中安詳離世，享年111歲。她在迪士尼工作將近40年，並在1975年完成製作《救難小英雄》（The Rescuers）後退休。」

據了解，Ruthie Tompson在18歲時認識了迪士尼的創辦人華特迪士尼。（迪士尼圖片）

除此之外，Ruthie Tompson還是首三名女性獲邀加入國際攝影師聯盟（International Photographers Union），她更是與華特迪士尼及Roy Oliver Disney合作最長的員工，因此她在2000年獲迪士尼名人堂封為「迪士尼傳奇人物」，以表揚她對迪士尼的貢獻。

華特迪士尼執行主席兼主席Bob Iger讚揚Ruthie Tompson是傳奇的動畫大師：「她對迪士尼的貢獻，從《白雪公主》到《救難小英雄》，這些經典至今仍深受喜愛。我們會懷念她的笑容及幽默感，她傑出的工作及開創的精神將永遠激勵著我們所有人。」