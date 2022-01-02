【蜘蛛俠不戰無歸】網上流傳12段刪減內容　另一版本結局更黑暗

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）自從在12月中上映以來，人氣可謂一時無兩。而在《蜘蛛俠：不戰無歸》上映前，湯賀蘭曾親證弟弟Harry的演出遭刪走，而早前官方公開的幕後花絮片段，還原了當時Harry的演出。除此之外，網上近日還流出11條刪減片段的內容，其中涉及另一版本結局。



《蜘蛛俠：不戰無歸》自去年12月中上映以來，一直成為影迷的焦點。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

注意！！！下文含劇透！！！

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湯賀蘭主演的《蜘蛛俠》電影，未來還有三部曲。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》講述在神秘客與《號角日報》的推動下，彼得柏加的蜘蛛俠身份暴露，他及其身邊親朋好友遭損害控制公司的探員帶走審問。身為律師的Matt Murdock前來協助。之後彼得找來奇異博士幫助，更因為前者多次影響後者施咒，最終大開了多元宇宙，引來了反派綠魔、電魔、沙人、蜥蝪人及八爪魚博士。另有前兩代蜘蛛俠登場，實現了影迷期待而久的三代蜘蛛俠同框的畫面。

這一幕在預告出現現，許多影迷已經猜這白衫人就是Matt Murdock，然而這幕沒有在正片出現。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

最後經過一輪惡鬥後，奇異博士利用咒語讓全世界忘記彼得柏加的蜘蛛俠身份，施法前，主宇宙的彼得與MJ、尼特及另外兩位蜘蛛俠道別。隨着咒語生效，一眾從多元宇宙來的蜘蛛俠及反派消失，多元宇宙的縫隙再次關上。然而在片尾片段可以見到，打開多元宇宙後的後果並不簡單。

近日網上流出《蜘蛛俠：不戰無歸》12條刪減片段的內容。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

然而近日網上流出《蜘蛛俠：不戰無歸》12條刪減片段的內容，其中一條的內容就是關於湯賀蘭弟弟Harry的演出，而洩密者再次是來自「4chan」，其威水史包括近乎99%「估中」當時在2018年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）故事大綱，當時唯一出錯是飾演變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo）在瓦干達一戰時沒有變成變形俠醫。

看來奇異博士本來可以在不用咒語的情況下，送走多元宇宙的蜘蛛俠及其他反派。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

另外，《蜘蛛俠：不戰無歸》的故事大綱都曾成功「估中」大部份，其中包括綠魔及八爪魚博士等昔日反派被捉來奇異博士的至聖所。然而最後蜘蛛俠被綠魔控制，前者更將所有囚禁在至聖所的反派釋放，於是需要兩代蜘蛛俠前來協助。點擊下圖即睇12條刪減片段的內容！！！