【蜘蛛俠】湯賀蘭反擊馬田史高西斯批評　強調超英片是真正的藝術

相信許多人都記得，多位荷里活著名導演，如馬田史高西斯（Martin Scorsese）、Alejandro González Iñárritu、列尼史葛（Ridley Scott）及法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）等，在前幾年先後發表自己對超級英雄電影的批評。當時也引來Marvel Studios總裁Kevin Feige回應，近日湯賀蘭（Tom Holland）都回應了相關批評。



《蜘蛛俠：不戰無歸》成為本年度首部衝破10億美元票房的電影。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

由湯賀蘭、Zendaya及Willem Dafoe及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在本月中壓軸上映，電影最終不負眾望，成為本年度全球最賣座電影，更是首部衝破10億美元票房的電影。

雖然仍然受到疫情影響，但《蜘蛛俠：不戰無歸》的全球票房仍成功打破10億美元。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

然而或因Marvel Studios雄霸近十年的全球電影票房，引來多位荷里活重量級的導演批評，其中馬田史高西斯批評超級英雄電影如主題樂園「根本不是電影藝術，缺乏情感及啟發性」。然而「蜘蛛俠」湯賀蘭早前接受外國傳媒訪問時，直接反擊馬田史高西斯的批評。

「蜘蛛俠」湯賀蘭回應馬田史高西斯的批評。（視覺中國）

湯賀蘭稱：「你可以問史高西斯『你想拍一部Marvel電影嗎？』，但他不知道這種感覺，因為他從來沒有拍過一部。」他續指出：「我拍過Marvel電影，也拍過獲奧斯卡討論過的電影，唯一的分別是，其中一部比另一部的貴很多。然而我了解角色的方式、導演刻畫故事及人物的方式都是一樣，只是在不同的規模下完成，所以我認為它們是真正的藝術。」

荷里活名導演列尼史葛都曾炮轟超級英雄電影。（《萬惡金錢》劇照）

湯賀蘭最後還把一眾前輩搬出來：「我的意思是你可以問班尼迪甘巴貝治、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），他們拍過奧斯卡級數的電影，也拍過超級英雄電影，而他們也會告訴你一樣的答案，就是規模不同，而奧斯卡電影的彈性更少。」