【奇異博士2】外媒爆華麗客串名單　兩代蜘蛛俠或再度亮相MCU

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），除了帶來了蜘蛛俠昔日的反派外，還找來了兩位重量級男星回歸，三代蜘蛛俠聯手抗敵。然而近日有外媒報道，前兩代的蜘蛛俠或有機會繼續在Marvel電影宇宙（MCU）中亮相。



多元宇宙的打開，除了為Marvel電影宇宙帶來更多變化，也讓更多演員有機會重回Marvel電影。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

綜合外國傳媒報道，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield）這兩代蜘蛛俠將繼續在MCU中亮相。據了解，因為多元宇宙的影響，傳二人將會在《Avengers Secret Wars》再度登場，甚至還有更多Marvel作品。然而《Avengers Secret Wars》目前僅屬傳聞，連Marvel Studios都未確認籌備，只有曾執導《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》的羅素兄弟（Russo Brothers）聲稱有意回歸執導。

有指不少演員獲邀客串《奇異博士2》。（《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照）

除此之外，亦有外媒報道，指杜比麥奎爾將客串演出《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）。據《BGR》及《FandomWire》報道，《奇異博士2》新增的客串名單，有指包括飾演洛基的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、飾演女版洛基Sylvie的Sophia Di Martino、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）等，甚至有杜比麥奎爾、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及未掛名的鐵甲奇俠變異因子。

然而這個演出陣容比《蜘蛛俠：不戰無歸》還要誇張，看來成事的機會非常微，可能又是Marvel Studios借傳媒試水溫，因為當年蜘蛛俠三代同堂都是這樣傳出來。

《奇異博士2》的導演為Sam Raimi，他曾執導過杜比麥奎爾版的《蜘蛛俠》三部曲。（IMDb 圖片）