【奇異博士2】外媒爆華麗客串名單　兩代蜘蛛俠或再度亮相MCU

由湯賀蘭(Tom Holland)主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),除了帶來了蜘蛛俠昔日的反派外,還找來了兩位重量級男星回歸,三代蜘蛛俠聯手抗敵。然而近日有外媒報道,前兩代的蜘蛛俠或有機會繼續在Marvel電影宇宙(MCU)中亮相。



多元宇宙的打開,除了為Marvel電影宇宙帶來更多變化,也讓更多演員有機會重回Marvel電影。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

綜合外國傳媒報道,杜比麥奎爾(Tobey Maguire)及安德魯加菲(Andrew Garfield)這兩代蜘蛛俠將繼續在MCU中亮相。據了解,因為多元宇宙的影響,傳二人將會在《Avengers Secret Wars》再度登場,甚至還有更多Marvel作品。然而《Avengers Secret Wars》目前僅屬傳聞,連Marvel Studios都未確認籌備,只有曾執導《美國隊長3:英雄內戰》、《復仇者聯盟3:無限之戰》及《復仇者聯盟4:終局之戰》的羅素兄弟(Russo Brothers)聲稱有意回歸執導。

有指不少演員獲邀客串《奇異博士2》。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

除此之外,亦有外媒報道,指杜比麥奎爾將客串演出《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)。據《BGR》及《FandomWire》報道,《奇異博士2》新增的客串名單,有指包括飾演洛基的湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)、飾演女版洛基Sylvie的Sophia Di Martino、「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)等,甚至有杜比麥奎爾、「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)及未掛名的鐵甲奇俠變異因子。

然而這個演出陣容比《蜘蛛俠:不戰無歸》還要誇張,看來成事的機會非常微,可能又是Marvel Studios借傳媒試水溫,因為當年蜘蛛俠三代同堂都是這樣傳出來。

《奇異博士2》的導演為Sam Raimi,他曾執導過杜比麥奎爾版的《蜘蛛俠》三部曲。(IMDb 圖片)