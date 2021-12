蜘蛛俠不戰無歸│三反派隱藏天空裂縫　盤點未來三部曲十大宿敵

由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),電影交代了蜘蛛俠遇上昔日的宿敵,如「綠魔」、「沙人」、「八爪魚博士」、「電魔」及「蜥蝪人」等,並與他們再次展開決鬥。隨著SONY及Marvel Studios宣布湯賀蘭在「不戰無歸」後,將繼續演出《蜘蛛俠》三部曲,這部味著蜘蛛俠將會繼續肩負起保護地球的重任,如今率先解構將會在未來三集出現的10大反派角色。



在多元宇宙影響下,蜘蛛俠在今集遇上5大反派。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

由於湯賀蘭主演的《蜘蛛俠》系列電影由SONY及Marvel Studios聯合製作,這意味著《蜘蛛俠》未來三部曲或會游走在SONY的Marvel電影宇宙,其中最讓影迷期待的必定是蜘蛛俠與毒魔的相遇。

皆因《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)及《蜘蛛俠:不戰無歸》的觀眾,從兩部電影的片尾得知,當時毒魔因奇異博士的咒語而來到Marvel電影宇宙的世界觀,但最後又因為奇異博士的咒語,全人類忘記彼得柏加就是蜘蛛俠,毒魔也因此而離開了。然而毒魔在離開前,卻在Marvel電影宇宙的世界觀留下共生體,相信這代表Marvel電影宇宙將出現另一隻毒魔。

艾迪布洛克與毒魔來到Marvel電影宇宙的時空,原來是因為受到奇異博士咒語的影響。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

那麼除了毒魔外,湯賀蘭版的蜘蛛俠還會在餘下的三部曲遇上甚麼敵人呢?據估計,即將登場或有機會回歸的宿敵人數高達10位,點擊下圖即睇蜘蛛俠10大反派!!!