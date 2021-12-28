鷹眼│6大線索與《蜘蛛俠：不戰無歸》有關　7位超級英雄齊集紐約

由謝洛美維納（Jeremy Renner）及希莉辛菲（Hailee Steinfeld）主演的Marvel電影宇宙（MCU）劇集《鷹眼》（Hawkeye），上月底正式在Disney+首播，並在差不多一個月後，播出大結局。就在《鷹眼》播出第五集時，由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）終於上映，巧合地，兩部看似沒有關連的作品，竟意外地有不少呼應的地方。



《蜘蛛俠：不戰無歸》及《鷹眼》同樣發生在紐約，當時自由神像仍然在維修，但到《鷹眼》時已經翻新完畢。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

據了解，《蜘蛛俠：不戰無歸》的故事是緊接在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）發生，後者的故事發生在復仇者聯盟復活宇宙半數生命後八個月，即代表《蜘蛛俠：不戰無歸》的故事發生在2024年的夏天，並一直去到2024年的聖誕節。巧妙地，《鷹眼》的故事同樣發生在2024年的聖母前後，其中在第五集時，凱特房間的留言板上的聖誕派對日期為2024年12月24日。

《鷹眼》的故事發生在2024年的聖誕節前後。（《鷹眼》劇照）

除此之外，同樣是發生在第五集，伊蓮娜（Yelena Belova）潛入凱特的住宅，還跟後者談到想看「翻新了的自由神像和洛克菲勒中心」，而這兩個地方都曾經在《蜘蛛俠：不戰無歸》中出現，前者在《蜘蛛俠：不戰無歸》大戰時，工程仍然進行中，但在《鷹眼》時自由神像已經完成翻新；至於後者除了是《鷹眼》的最後戰場外，也是《蜘蛛俠：不戰無歸》的最後一幕，當時見到蜘蛛俠穿上自製的新戰服，在洛克菲勒中心飛過。點擊下圖即睇《鷹眼》與《蜘蛛俠：不戰無歸》的6大關連！！！