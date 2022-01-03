【22世紀殺人網絡4】原版Agent Smith無緣回歸　編劇親解背後原因

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）2003年上映的《22世紀殺人網絡3：驚變世紀》（The Matrix Revolutions）續集，可是曾飾演摩菲士的Laurence Fishburne及Agent Smith的Hugo Weaving，都未有回歸新一集。兩位編劇早前接受外媒訪問時，透露了箇中原因。



《22世紀殺人網絡 復活次元》由奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss主演。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

《22世紀殺人網絡 復活次元》除了由蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）執導外，她更聯同Aleksandar Hemon及David Mitchell一起擔任編劇。早前Aleksandar Hemon及David Mitchell解釋了Laurence Fishburne及Hugo Weaving未能回歸的原因。

據了解，由於《22世紀殺人網絡 復活次元》的劇情設定，所以曾在《22世紀殺人網絡》三部曲中飾演摩菲士的Laurence Fishburne，將改由年輕演員接任，成為新一代的摩菲士。至於Hugo Weaving方面，原來曾有意找他回歸，繼續擔任Agent Smith。

當年三部曲的Agent Smith由Hugo Weaving飾演。（《22世紀殺人網絡》劇照）

Aleksandar Hemon及David Mitchell向外國傳媒《Gizmodo》表示：「我們確實為部份演員寫了角色，想像他們能夠演作，但結果卻是沒有辦法實現。不過我們沒有為此改變對白，只是改由其他人飾演。

其實Hugo Weaving都曾經確認此事，當時導演蓮娜華高斯基跟他談論《22世紀殺人網絡 復活次元》，而Hugo Weaving也答應演出。可是最後受到疫情影響，電影拍攝工作延期，而新的拍攝工作安排卻撞上舞台劇《The Visit》，最終改由Jonathan Groff擔任這角色。