22世紀殺人網絡│由華卓斯基兄弟變姊妹　妹妹親解系列隱含跨性別

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss回歸主演「22世紀殺人網絡」系列第四部作品《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），然而當年三部曲的導演華卓斯基兄弟（Wachowski Brothers）變性後成為華高斯基姐妹（The Wachowskis），而今集也只得姐姐蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）回歸執導。當年妹妹莉莉華高斯基（Lilly Wachowski）曾表示，三部曲隱含了跨性別的主題。



華卓斯基兄弟執導的《22世紀殺人網絡》在1999年上映。（IMDb 圖片）

《22世紀殺人網絡》三部曲當年由華卓斯基兄弟執導，在第二集上映後不久，有指哥哥Larry Wachowski在公眾場合以女性造型出現，並改名為Lana Wachowski。直到2008年，有外國傳媒報道Larry Wachowski完成她的變性手術。在2012年7月，變性後的Lana Wachowski首次以女性身分首次公開亮相。

在《22世紀殺人網絡2：決戰未來》上映後，有傳哥哥（右）曾以女性造型出現。（Getty Images）

沒想到在4年後，弟弟Andy Wachowski也公開自己選擇變性為女性，並改名為Lilly Wachowski。而她在近年曾向外揭秘，《22世紀殺人網絡》三部曲其實隱含了跨性別的主題。有人認為戲中奇洛李維斯的Neo對世界的不安，認為是導演對性別不安的隱喻，而「紅色藥丸」讓角色看清事實的真相，也被指其實是代表雌激素藥丸。

「紅色藥丸」影射為雌激素藥丸。（《22世紀殺人網絡》劇照）

Lilly Wachowski在去年證實了相關看法，指當時她和姐姐製造這部電影的初衷是要成為性別認同的寓言。她跟《Netflix Film Club》解釋：「我很高興大家知道這初衷，當時這世界還沒有準備好接受它，連大企業都未有準備好。」她續解釋：「《22世紀殺人網絡》都是關於對轉型的渴望，但這其實是一個不為人知的觀點。我們擁有一個Switch的性別轉換的角色，他在現實世界中是一個男人，但在母體是一個女人，這就是我們冥想的方法。」

由澳洲女星Belinda McClory飾演的角色為Switch，又稱為「變體」。（《22世紀殺人網絡》劇照）

Lilly Wachowski也解釋了「變性的欲望」，原來是來自一個「神秘」的國度。她表示：「我不知道我寫故事的時候，我變性的意識如何在我的腦海中出現，我們總是會生活想像的世界，這就是我們為什麼希望科幻及幻想，喜歡玩《魔域奇遇》（Dungeons & Dragons）的原因，而這一切是關於創造世界。我認為同電影製作一樣，這讓我們獲得了自由，因為我們可以在電影上想像那些看不到的東西。」