Marvel隊長2│片場合照意外公布演員名單　全女班復仇者即將登場？

由貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長2》（The Marvels）在去年8月展開主體拍攝，除了女主角貝兒娜森外，其他演員暫時有前「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）、飾演Ms. Marvel的19歲加拿大女星Iman Vellani、飾演成年版Monica Rambeau的Teyonah Parris、Zawe Ashton及韓國男星朴敘俊等。然而近日網上流出的一張片場照，疑似確認了還有重磅角色加入。



貝兒娜森與Lashana Lynch一起回歸《Marvel隊長》續集電影。（《Marvel隊長》劇照）

將會在Marvel劇集《Ms. Marvel》及《Marvel隊長2》中飾演Ms. Marvel／Kamala Khan媽媽Muneeba Khan的Zenobia Shroff早前與粉絲分享一張片場合照，然而看似非常普通的合照，更被Twitter用家@haIobearers發現內有乾坤。

這位Twitter用家發現，相片右上方放有9位演員的大頭相，雖然清晰度欠奉，但網民集思廣益後，仍然能夠辨認相中人。最終得出的答案，由左至右，分別是「Marvel隊長2」貝兒娜森、成年版Monica Rambeau的Teyonah Parris、全新女超級英雄「Ms. Marvel」Iman Vellani、前「神盾局局長」森姆積遜、將會擔任反派的Zawe Ashton及韓國男星朴敘俊。

大家認到牆上的大頭照嗎？（網上圖片）

而在朴敘俊旁邊的相信就是Lashana Lynch，其角色為Maria Rambeau，已經在《溫黛與幻視》（WandaVision）時確認死亡。雖然如此，但在去年8月，有外媒拍到Lashana Lynch與《Marvel隊長2》的導演Nia DaCosta一起吃飯，相信她獲邀回歸參演《Marvel隊長2》。至於在Lashana Lynch右面，就是聖域界女王瓦爾基里，角色由泰莎湯遜（Tessa Thompson）飾演。沒想到，聖域界都來參戰，這是否也意味著Marvel著手籌備全女班復仇者團隊A-Force。