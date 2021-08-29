Marvel隊長2│與導演及演員合照　《WandaVision》已死角色或回歸

由奧斯卡金像影后貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長2》（The Marvels），電影將改由《糖魔怪客》（Candyman）美國黑人女導演Nia DaCosta執導，電影主體拍攝剛在8月開始，而近日有網上消息指出，在Marvel電影宇宙（MCU）中已經死亡的角色，盛傳將回歸參演《Marvel隊長2》。



Maria Rambeau與Marvel隊長曾經是好朋友。（《Marvel隊長》劇照）

2019年上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel），除了為MCU帶來全新的女超級英雄Marvel隊長外，還新增了多位新角色，其中包括由英國女星Lashana Lynch飾演的美國空軍飛行員Maria Rambeau。她是Marvel隊長在地球上時的好友，並在退伍後獨力撫養女兒Monica Rambeau，而在之後的劇集《WandaVision》見到她的女兒Monica Rambeau已經長大成人，並見證她成為超級英雄。

飾演Maria Rambeau的Lashana Lynch盛傳將回歸參演《Marvel隊長2》。（《Marvel隊長》劇照）

然而在劇集中同時透露，由於魁隆彈指造就宇宙的一半人口化灰，其中包括Monica Rambeau，然而她在《WandaVision》第四集「插播」（We Interrupt This Program）時，提到當時已經成為天劍局特工的Monica Rambeau經過「彈指事件」後在醫院病床邊復活，而她更從醫生口中得知她母親Maria Rambeau已經在3年前因癌病復發離世。

Monica Rambeau曾經歷過魁隆的「彈指事件」。（《WandaVision》影片擷圖）

然而這個已死的角色，或有機會再次回歸將在明年上映的《Marvel隊長2》，皆因從近日流出的網上圖片可以見到，飾演Maria Rambeau的Lashana Lynch與飾演成年版Monica Rambeau的Teyonah Parris及《Marvel隊長2》導演Nia DaCosta一起吃飯，於是讓粉絲聯想到Lashana Lynch或將回來參演《Marvel隊長2》。

據粉絲估計，《Marvel隊長2》或將揭露Maria Rambeau在「彈指事件」之後的事件，直到她離世的情節。

Monica Rambeau被吸入小鎮前還是穿有天劍局的制服。（《WandaVision》影片擷圖）

其實早前Lashana Lynch曾被《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）問到會否續演《Marvel隊長2》，當時她表示：「這問題你需要問Kevin Feige，事實上我應該要問Kevin Feige。然而你永遠不會知道，因為這宇宙總會發生很多更奇怪的事。我拍攝《Marvel隊長》時度過了一個美好時光，如果可以有第二個美好時光就非常美好。」她還表示Marvel Studios找Teyonah Parris演她的「女兒」感到安慰：「因為她是一個很美好及可愛的人。」