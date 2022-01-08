《我吃了那男孩一整年的早餐》真人真事　事主結束10愛情長跑結婚

台灣校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，改編自轟動Dcard的真實愛情故事，由「台灣情歌小天王」周興哲以及「怪物新人」李沐主演，更是周興哲首次進軍大銀幕，電影將於1月28日台灣上映。



周興哲將會飾演送了一整年早餐的暖男學長，個性外冷內熱，因在福利社借了5塊錢給學妹買早餐，讓他在高三生活展開了一段因早餐開始的情緣。（劇照）

2015年Dcard一篇標題為《我吃了那男孩一整年的早餐》的文章，獲得58,695個社交表情以及849個回應，文章講到女事主有個閨蜜在高二時同時獲得兩名學長追求，二人天天都來送早餐，閨蜜原先已婉拒，學長A還是堅持要送，學長B則大概送三個禮拜就放棄了。當時女事主自告奮勇要幫閨蜜解決早餐這個麻煩，有早餐食之餘又可以慳錢，過程更持續整整一年！

原來學長一早已經知道是女事主吃了早餐。（劇照）

不過在學長A畢業前，她受到了良心的責備，決定要自首順便把錢還給學長A，同時內心非常害怕被打，不過還是把真相一五一十的告訴他：「我覺得自己是貪吃的婊子，早餐愛喝大冰奶，會分期還早餐錢。」

事後學長A竟笑笑說：「我知道都是妳吃的阿！因為有時候買到有小黃瓜的三明治妳還會嫌，我還知道妳最討厭吃原味蛋餅。」簡直就是個大暖男！

學長稱女事主為矮子並說到：「其實第一眼吸引我的是矮子，因為她唱歌非常好聽，再配上跟她身材很不搭的大隻吉他，我覺得她很可愛。」（劇照）

後來兩人開始聊天，女事主才知道學長A很早之前就發現是她吃了早餐，一開始學長A還以為女事主家很窮，就算睡過頭還是會去買早餐，憑着觀察事主A看到早餐的表情找到她的喜好，就在女事主高中畢業就成為了男女朋友。

到了2018年12月15日，女事主再次在Dcard上發文，標題則是「我吃了那男孩一整年早餐，而我現在是他太太了。」她寫下「學長在今天跟我求婚了 我要從當年貪吃的矮子，成為他的妻子了。」得到了很多網民的祝賀。日前兩人在Facebook專頁講到電影《我吃了那男孩一整年的早餐》在他們交往十年又十天這天上映，真的好興奮！

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而在2021月年12月17日，她上傳數長學長穿西裝的照片，感動地寫下「我的男孩，終於在交往第十年的時候穿上西裝，突然覺得他有點符合小說裡的形象了，不知道為什麼看到他從布簾後走出來時，有一種想哭的感覺，我真的嫁給一直在青春裡的那個人了。」甜蜜程度完全爆燈，由「早餐情侶」躍升成「早餐夫妻」，完美詮釋制服到禮服的甜蜜愛情長跑。

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