殺破狼貪狼｜陳漢娜演古天樂女兒超緊張　「有種不敢接近的氣場」

ViuTV節目《演員．門》最新一集請來新一代演員陳漢娜（Hanna）、談善言（阿談）作為嘉賓，由吳肇軒和凌文龍作為主持，陳漢娜和談善言都不是讀演藝出身，在機緣巧合之下入行拍戲，陳漢娜就提及自己首部參演電影《殺破狼·貪狼》。



陳漢娜講到演員生涯中遇上最大製作的電影正是《殺破狼·貪狼》。（影片擷圖）

古天樂在《殺破狼．貪狼》中有大量武打戲，對他來說亦是一大挑戰。（電影劇照）

在《殺破狼·貪狼》中陳漢娜飾演古天樂的女兒，講到她在於泰國芭堤雅旅遊期間被人擄走，並被取走心臟死亡，最終屍體在殮房冰櫃中被古天樂尋回，而陳漢娜獲提名香港電影金像獎最佳新演員，古天樂則封為金像獎影帝。

她參演首部電影演出《殺破狼·貪狼》便入圍香港電影金像獎「最佳新演員」。（影片擷圖）

陳漢娜提及當年在大學畢業旅行期間，收到《殺破狼·貪狼》試鏡的機會，當時跟導演葉偉信以Facetime形式來面試，及後還要拍攝一些影片給對方，幸運地獲得了「李詠芝」一角，順理成章繼而入行成為演員。

陳漢娜風格偏日系，吳肇軒笑言唔知《殺破狼·貪狼》為陳漢娜首部電影，他：「佢未拍戲已經喺IG紅紅地。」（陳漢娜IG）

另外凌文龍指自己都有睇過《殺破狼·貪狼》，大讚陳漢娜當時的演出讓人不覺得是首次拍戲。吳肇軒就問到首次拍攝再對住古天樂會唔會好驚，她回應：「驚呀，我喺現場…首先未見過咁大場面，係我演員生涯中遇過最大製作就係第一套電影，現場嘅感覺會令你太緊張，尤其是見到古天樂，佢（個角色）又比較沉重，大家會有種距離感，有種氣場令我唔敢接近，不過佢突然間又會幾搞笑。」

陳漢娜自言尤其是見到古天樂特別緊張。（影片擷圖）

再講到戲中陳漢娜被人撈走去地牢一幕戲，其實她都拍得相當辛苦，她憶述：「個時喺泰國拍緊，突然去咗個地牢咁嘅地方，導演俾咗個場景我，突然間就要我做個場戲，我都冇預到原來要做呢樣嘢，個下都震懾到自己，發現原來我都可以咁樣，我都冇見過自己有呢一面，覺得演員可以帶到另一樣嘢俾我，所以我好想去嘗試。」