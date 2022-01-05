《黑豹》女星確診新冠肺炎　早已打齊針現全面停工隔離缺席宣傳

新冠肺炎以及變種病毒Omicron正在全球肆虐，最新消息指出有份演出新片《355：諜影特攻》（The 355）的《黑豹》（Black Panther）金像女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）確診新冠肺炎，即時停工並取消新片宣傳活動，包括線上訪問等，正接受隔離照顧。



雷碧達尼安高在個人Twitter上出Post確診感染新冠肺炎。（GettyImages）

雷碧達尼安高在Twitter上寫下「我也被驗出確診新冠肺炎（COVID-19）。我早前已打齊針並現正接受隔離，所以我深信會康復起來。請大家做你可以做的事，來保護自己及其他人。」她更有加上打疫苗以及戴口罩的標籤。

雷碧達尼安高呼籲粉絲們要好好照顧自己。（網上擷圖）

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《355：諜影特攻》講到足以毀滅世界的秘密武器落入跨國犯罪組織手中，CIA特工梅絲（謝茜嘉謝西婷 飾）必須聯同另外三名國際特務，以身犯險方可解除危機。然而，她們除了要對付擁有強大火力的敵人之外，還有一名神秘女子暗中監視她們的一舉一動，世界危機一觸即發，環球激戰巴黎、倫敦、柏林、摩洛哥、上海等地，打戲和槍戰連場，刺激感大增！