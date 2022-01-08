尋她｜知道講粵語對白即接拍　舒淇︰近2年沒回港，回家的路變遠

舒淇近年因忙於穿梭內地及台灣兩地，又在內地擔正主演《尋她》，首次飾演農婦，她曾說過初初覺得角色跟自己不大適合，有想過推掉角色，但當睇過導演的短片作品以及知道要講粵語對白後，即時興趣大增，她更講到：「我說廣東話時會有另一種味道，不像說普通話時那麼『城市』。」
昨晚（6/1）舒淇在個人IG上存數張在機艙中的照片，相中她戴着口罩兼手拿香檳，寫下︰「將近兩年沒回港了，熟悉的廣播、熟悉的座位、熟悉的人，彷彿一切都沒有變過，就是臉上多了面罩口罩，因為疫情回家的路變遙遠了，珍惜，珍惜你身邊還在一起的人，珍惜每分每秒，感恩，我們都還在，落機nice night。」
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舒淇更分享了在飛機上所看的電影，當中包括《熱帶往事》、《沐浴之王》、《秘密訪客》、《我的姐姐》、《龍虎武師》、《當男人戀愛時》、《唐人街探案3》、《拆彈專家2》、《侍神令》、《腿》以及《007：生死有時》等等，唔知舒淇有冇睇晒呢？
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