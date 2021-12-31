澤東30年｜大量《春光乍洩》張國榮未曝光畫面　為件衫呷梁朝偉醋

澤東電影為慶祝30周年，昨日（30/12）公開了一條約30分鐘的短片《零點零一公分的距離》，當中包括由王家衛導演親自挑選的《東邪西毒》、《一代宗師》、《花樣年華》等電影從未曝光的珍貴片段，包括刪剪片段及花絮等組成的紀錄片，極之有紀念價值！
《零點零一公分的距離》講述作者受王導之托創作紀念短片並立下一蛋之約，於是耗時2年，去到很多地方，見過許多人，找回好多珍貴的底片，雖有一些已經修復不到，仍借由這支短片得以讓曾經的擦身而過終再重逢。
王家衛導演向陳輝虹先生傳送「你知道雞蛋的意義嗎？」九個字，再將觀眾帶回1994年《東邪西毒》中哥哥張國榮飾演的西毒歐陽鋒，他當時講到「可惜我屋企冇雞蛋，如果有雞蛋我可以俾幾隻你，你知道你最叻嘅就係用雞蛋請人哋做嘢」。
王家衛的電影中有很多飲食場面，不少戲的第一幕畫面都是跟食有關，而當中出現得最多的食物正是雞蛋，再數出現最多蛋的就是《春光乍洩》。黎耀輝為何寶榮煮蛋花湯、蛋炒飯、炒蛋，還有張震在廚房準備的……全部都是蛋。
夢的開始都跟食有關：
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影片驚喜的是當中出現了一段《春光乍洩》從未曝光的影片，講到張國榮受傷後，梁朝偉幫他換上一年螢光黃短袖衫，張國榮問到：「嘩，件衫咁姣嘅？自己買㗎？」不過梁朝偉淡淡然回應：「朋友送㗎。」似乎引起張國榮呷醋再起身走近追問：「朋友送嘅？咩朋友啊？」梁朝偉繼續反駁：「朋友咪朋友囉，你理得我咁多啫。」隨即離開了房間。
點擊即睇張國榮從未曝光片段：
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最終梁朝偉叫：「何寶榮，記唔記得你叫咩名啊？」張國榮離去後獨自痛哭，後來去到酒吧的門口遇上一名男子，他：「我知道你姓黎，他們告訴我的。」不過張國榮卻講到：「那你錯了，我叫何寶榮。」不過他卻即時眼泛淚光，一邊苦笑一邊流淚。
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