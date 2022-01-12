邵音音《野良犬》試鏡遭導演冷待　「我做主角個陣你都唔知喺邊」

ViuTV節目《演員．門》昨晚（11/1）請來嘉賓邵音音大談當年拍攝拍《官人我要》時，因為導演要拍一個走光鏡頭，不理她真吊在樹上差點死，她：「個腦都頭漲得好緊要，腦要爆炸，眼自己會凸出嚟，雙腳好自然會伸直。」後來是製片人和攝影師看不過眼，衝上前把她救下來送往醫院急救。



邵音音講到當年拍攝《官人我要》時差點死！（影片擷圖）

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後來邵音音唔想再拍風月片，覺得不受尊重，就連考到正式護士牌都被嘲諷：「你呢啲人唔啱喺到做嘢，你只可以喺我哋醫院做清潔工，做阿嬸。」不過做阿嬸都要申請等審批，擔心會跟其他男清潔工亂搞男女關係，在他們眼中就是一個淫蕩的人，邵音音：「你唔拍落去都唔得啦！人要食飯要開工㗎嘛！由好難受變成唔出街，直到而家幾十年我都唔出街。」

邵音音提及當時的人戴有有色眼鏡去看她。（影片擷圖）

及後凌文龍問如何捱到拍攝《野．良犬》，邵音音自言：「好慘，好唔開心。《野．良犬》都好辛苦咁呃返嚟㗎！（呃？）呃郭子健囉！呃佢話我好掂！」

邵音音補充單是她惡婆婆一角，更重現當年的狀況。她先講到導演已經篩選了好多人，直言都不是他心目中想要的人，她們都太柔弱。直到老闆曾志偉提議郭子健試用邵音音，不過郭子健不知道誰是邵音音，隨後上網搜尋就講到：「邵音音一出嚟啲人就笑，唔得！我呢部戲係要俾人有種滄桑感，睇完可能會覺得係部好戲，會有共鳴。」當再叫到郭子健去見見邵音音時，郭子健：「我唔得閒見佢呀！」

郭子健：「邊個邵音音？我唔得閒見佢呀！」（影片擷圖）

邵音音重提當時即管聽聽郭子健講講角色，就覺得自己來演很適合，年輕歌手、曾經威風過、老年淒涼，自己演得來，就跟導演說：「導演，我師傅係邊個呀？李翰祥、張徹、孫仲、何夢華，就算我唔識做戲，咁多人教我十幾年，我啲戲都得啦，我覺得我有自信做到。」但郭子健回應：「我走喇，諗諗先啦。」但郭子健卻來來回回見過邵音音兩、三次，最終落實角色，並贏走第27屆香港電影金像獎最佳女配角！

邵音音講到其實以自己性格就會同郭子健講：「𡃁仔，我做主角個陣你都唔知喺邊，走啦，5分鐘都唔使你留呀！」（影片擷圖）

《野．良犬》：