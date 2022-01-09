2021片酬王｜狄維莊遜3年霸失敗　冠軍人馬一套即收7億港元？

回顧2021年的荷里活電影圈，全球均受新冠肺炎（COVID-19）影響，戲院又需要關閉，不少電影更上架到Netflix、Disney+、HBO Max等串流平台，就在這個轉變的時代之下，誰又會成為2021年片酬最高的10大男、女星呢？



雲迪素於2021年只拍了《F9狂野時速》。（劇照）

據知雲迪素（Vin Diesel）、珊迪娜布洛（Sandra Bullock）以及男神賴恩高斯寧 （Ryan Gosling）3個人於2021年只是主演了一部電影、或是簽下了一部電影的演出合約，當中珊迪娜布洛接演了主流影業作品，而賴恩高斯寧則是接演了串流平台的作品，3人均是收2000萬美金（約1億5580萬港元）的基本價，不過三人單憑只有一部作品都已躋身入2021年最高片酬男、女星10大的8至10位。

里安納度狄卡比奧拍《千萬別抬頭》收3000萬美金（約2億3340萬港元）。（劇照）

荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）新作《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）上月在Netflix上架，以黑色幽默的形式諷刺現時美國的政治、教育、社會等問題。有消息指外媒原先估計里安納度會無薪或減薪演出，事關在現實中他都有到聯合國總部等地宣揚環保意識，不過Netflix還是給出了巨額薪酬3000萬美金（約2億3340萬港元）。

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