演員‧門｜錢小豪試過六樓跳落嚟得紙皮盒墊　自嘲：廿幾歲傻仔囉

ViuTV節目《演員．門》昨晚（17/1）請來演員兼武術指導錢小豪做嘉賓，訪問中他自言當時廿歲出頭，獲大哥大洪金寶親自打電話邀請，原先擔心邵氏跟嘉禾打對頭，誰知公司提議停薪留職讓錢小豪到嘉禾拍戲，才能促成拍出《殭屍》系列。



錢小豪講到當年做特技演員的辛酸。（影片擷圖）

錢小豪更有講到當年所有武指都要下苦功和勤於練習，現時就算威也穿幫都不怕，後製特技可以幫忙，但當年就沒有這般容易，他：「好多時導演就會叫『你二樓跳落嚟用威也都會成日穿幫，不如唔用威也，你跳落嚟啦。』就係呢啲囉。」後來陳湛文問到錢小豪試過最高由幾樓跳下來時，他回應：「有舖紙皮盒就試過6樓。」

錢小豪試過6樓跳下來，陳湛文都聽到O晒嘴！（影片擷圖）

嚇到兩位主持吳肇軒和陳湛文都大叫：「6樓喎！要搭𨋢㗎喎！跳水都唔敢啦！」錢小豪自嘲：「唔係嘅，你可以話我個陣廿令歲傻仔囉！而家緊係唔制啦！」所以話香港的特技動作演員的確唔惹少，分分鐘都是在搵命搏。

港產片世一！（影片擷圖）

及後錢小豪再講到成龍主演的《警察故事》，當中有幕經典動作戲是震驚全行，的確稍有不慎就會搞出人命，有傳一萬一萬咁加上去都冇人肯跳。該場戲講到成龍跟林青霞被仇家追，一直跑上別墅天台，眼前走投無路，成龍索性將林青霞丟到旁邊的泳池逃生，而當時的距離足足有5層樓。錢小豪：「個個睇到都話會死人，茶水姨姨仲話︰『一陣邊個做啊？睇多兩眼先，驚見唔到佢啊。』」

就連茶水姨姨都覺得會搞出人命！（影片擷圖）

不過講到加錢那個傳聞，錢小豪就澄清沒有此事，講到該行不存在於片場「用錢撻人」的都市傳說，但負責該動作的特技演員，成功跳完就會獲封大利市，迎來好意頭，不過他就拒絕披露利市究竟值多少錢。

由別墅天台跳去旁邊的泳池，這一幕的確極經典。（影片擷圖）

有指當日負責擔任該場動作的特技演員，正是《古惑仔》系列的「生蕃哥」陳志輝。（劇照）

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