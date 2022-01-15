陰陽路之我在你左右｜古天樂瞓女屍旁未算恐怖　主題曲聽到極心寒

1997年上映的恐怖片《陰陽路之我在你左右》為《陰陽路系列》的第二部電影，上映至今25周年，電影由邱禮濤執導，古天樂、雷宇揚、丁子峻、錢嘉樂和歐陽妙芝主演，有網民指出該集是19套《陰陽路》系列裏最恐怖的一部，除了電影橋段嚇人外，戲中的歌曲《我在你左右》更令人毛骨悚然！



1997年《陰陽路之我在你左右》由古天樂主演。（劇照）

《陰陽路之我在你左右》是不是最恐怖一集就見仁見智，不過20周年版本都起用差不多戲名《常在你左右》，就知道這部戲在整個系列的重要性。除了劇情外，有網民特別提到戲中的歌曲《我在你左右》，歌曲改編自韓國歌手張世貞演唱的《聖弗朗西斯科》（San Francisco），後來再經台灣著名填詞人慎重新填上中文歌詞，內容大概講述一個難以與戀人相見的女子，當中既心酸又蘊含著冀望的矛盾心境，歌曲原唱者為60年代的台灣著名歌星美黛。

《陰陽路》從第二集起，每集都會搭配一首舊歌，這幕已逝世的三位DJ（雷宇揚、古天樂及丁子峻）重返播音室，就是為了播送《我在你左右》。（網上圖片）

事實上《我在你左右》後來更被林翠萍、高勝美、龍飄飄和費玉清等歌手翻唱，而在電影《陰陽路之我在你左右》中所使用的正是美黛的原版本。

當然平常聽到這首歌時肯定不會覺得恐怖，甚至會覺得旋律和歌詞很優美和好聽，不過當這首歌被用在跳樓畫面之餘，又在電台中鬼異地播放，尤其是聽到一句「我在你左右」時，的確會令人感到脊背發涼。

「把我們的悲哀送走

送到小巷口

讓微風吹散胸中的煩憂

粉白牆裏花開透

草如蔭景如秀

把悲哀送走

把一切丟在腦後

我在你左右」

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