黑豹2｜黑豹妹Shuri拍戲骨折兼腦震盪　休養4個月終開工追趕進度

Marvel超級英雄片《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）原定於2021年6月開拍，不過就因為飾演黑豹妹妹Shuri的Letitia Wright，於8月份在波士頓拍攝一場吊威也戲時受傷，及後需要停工休養。
據當時官方說法，Letitia Wright的傷勢問題不大，不會影響拍攝進度，但到了11月份Mavrel再發表聲明︰「我們最初認為Letitia Wright是輕傷，經檢查後發現Letitia Wright肩部嚴重骨折和腦震盪，副作用嚴重得多。這是個痛苦的過程，她在醫生和家人的支持下在家裡慢慢康復。」而劇組就調整了拍攝計劃，先拍完不涉及Shuri的戲份，好讓她有時間康復，及後劇組需要暫時停工，剩下的部分就要看Letitia Wright的恢復進度再下決定。
而今早（15/1）就有消息指出Letitia Wright已經康復，並已返回片場進行拍攝，《黑豹2》的劇組亦已繼續開機投入拍攝，電影將於今年11月上映。
Letitia Wright飾演的瓦干達（Wakanda）公主預計會在戲中扮演更重要的角色，有指她會接Chadwick Boseman棒，成為瓦干達的新任帶領者。
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