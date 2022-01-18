Marvel《月光騎士》首預告出爐　奧斯卡依撒展現多重人格演技

繼Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）於去年12月播畢後，日前Marvel終於釋出下一套由奧斯卡依撒（Oscar Isaac）主演的劇集《月光騎士》（Moon Knight），該劇一連六集同樣會串流平台Disney +上架。



Marvel全新劇集《月光騎士》將於3月30日上架。（官方海報）

《月光騎士》的首預告在職業美式足球球隊比賽中，由洛杉磯公羊隊（Los Angles Rams）對亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）的比賽半場中播出，首季共六一 集，預計3月30日上架。

奧斯卡依撒在得到一部舊式摺機電話後開始「覺醒」。（影片擷圖）

主角月光騎士名叫Marc Spector是位美國海軍陸戰隊退役士兵，成為一名僱傭兵後在埃及沙漠中死亡。後來埃及的月亮之神Khonshu復活並賜予他力量。

從預告片可見Marc Spector有睡眠障礙，分不出清醒時和夢境，覺得快要瘋掉，劇中奧斯卡依撒擁有性格迥異多重人格的他陷入諸神的致命之戰。

奧斯卡依撒後來獲得月亮之神的能力。（影片擷圖）

然來在他偶然獲得一部舊式摺機電話後，對方叫他做Marc，他的腦海中出現更多的聲音和幻象，在他開始釐清自己的身分後，更多的危險就朝著他而來，更在接受這種混亂後，最終變身成為「月光騎士」攻勢敵人，並穿着一身灰白色戰袍走向鏡頭。

另外預告可見由Ethan Hawke飾演的大反派已經登場，他留着及肩的長髮，在廣場中接受群眾的膜拜，感覺更像邪教的教主。而由Gaspard Ulliel飾演的另一反派午夜人（Midnight Man），專門竊取藝術品和珠寶，不過就未現身，影迷們還需耐心等待。

由Ethan Hawke飾演的大反派在廣場中接受群眾的膜拜。（影片擷圖）

月光騎士由奧斯卡依撒飾演。（Oscar Issac IG）

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