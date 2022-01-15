《一路瞳行》惠英紅演視障狂練單眼移動　導演︰𠝹傷視網膜都照拍

電影《一路瞳行》由惠英紅、吳岱融、吳千語、楊天宇以及陳貝兒等人主演，故事改編自導演朱鳳嫻（Judy）的真實經歷，講述兩位視障爸爸、媽媽誕下她這個健全的女兒，當中由吳岱融和惠英紅飾演爸爸媽媽、吳千語飾演女兒欣欣，將觀眾帶入他們的世界之中。



Judy從小就成為爸爸媽媽的眼睛，多數都會走在最前。（劇照）

《一路瞳行》是導演Judy的親身經歷。（梁碧玲 攝）

紅姐為演視障人士 練到雙眼可自主分開控制

日前導演Judy接受《香港01》訪問，先講到惠英紅在早期跟她傾談劇本時，未見到Judy的媽媽真人或照片時，已有初步構思，而想法更是跟Judy媽媽本人相似。Judy媽媽真人一邊眼是壞的又會發炎，而另一邊則是萎縮且有向下凹，而惠英紅當時決定一邊眼戴上特製且很厚的隱形眼鏡，因為要遮好眼色眼珠。後來Judy問惠英紅：「咁諗住另一邊眼點搞啊？又做唔到萎縮嘅樣。」惠英紅回應：「知道視障人士眼神經係控制唔到，眼球會不自主咁震，放心我會練。」當時Judy聽到惠英紅話會練都嚇一嚇，心諗「練？」但就回應：「好啊。」

紅姐在戲中演技大爆發。（劇照）

惠英紅：一定練到夠俾你拍一場戲

如是者收到特製隱形眼鏡後兩個星期，惠英紅的經理人就將她的造型照傳給Judy睇，更提及當時惠英紅正在練習在，更已經練到雙眼可以分開郁動，不過只能夠維持十秒，她講到：「知道十秒唔夠拍一場戲，單係兩句台站都過十秒，放心，會練到一定夠俾你拍一場戲。」Judy補充惠英紅知道自己是新導演，會拍多點才會cut和轉機位，大派定心丸和信心，她：「我真係超感動！」

紅姐戴特製con傷及視網膜，但依然堅持完成所有戲份。（劇照）

紅姐戴特製con戴到傷視網膜

不過去到真正拍攝時，先要留意鏡頭的安排，Judy要講清楚給惠英紅知道，問題在於特製隱形眼鏡很厚令眼睛乾、缺乏氧氣及容易流眼水乾，就要經常除和戴隱形眼鏡，直到中後期直情戴到變形。

Judy當時既擔心紅姐又感恩對方如此敬業。（梁碧玲 攝）

當時惠英紅跟Judy講：「有次除時太心急，𠝹傷咗視網膜。今日因為視網膜好痛，唔可以成日又戴又除，會喺旁邊stand by，有需要就早少少叫我戴好con直接埋位，可以就預得好少少，主要拍咗要見到眼嘅部分先。」Judy補充當時都有偷望到惠英紅自己坐在一旁，眼見至少滴了兩次含類固醇的眼藥水，她：「我係好擔心，因為個隻係眼啊嘛，整到佢個隻真嘅眼、視網膜喎，唔係做戲啊嘛。不過紅姐冇出聲，佢淨係話『得，你唔好搞我，你拍就嗌我埋位啦』我真係好佩服佢，佢練眼個下已經好專業，當發生事時又冇嗌停要我就佢，完全冇，係佢就返我囉，真係超級尊重，而我唯一可以做都係拍快少少，拍咗佢個啲先。唔係講笑，真係在心中，賠唔返俾佢。」

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