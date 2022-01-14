Omicron│措施延長14日　賀歲片《飯戲攻心》《闔家辣》最快初四上

今早（14/1）有消息傳出防疫措施增長14日，直到年初三再觀察及後情況。而今午行政長官林鄭月娥再次召開記者招待會，正式宣布延長防疫措施，加長14日，由1月20日凌晨12時起至2月3日，維持現行措施，取消大型活動及非必要聚會、餐飲業於晚上六時後禁堂食以及關閉15處類場所，戲院亦在其中。



《飯戲攻心》原定於年初一上映。（電影海報）

換句話說，原定於賀歲檔上映的電影大部分都要推遲上晝，如無意外最快都要等到年初四先有得睇，早前一月推遲的電影已包括《西城故事》、《逃獄兄弟2》、《致命24小時》、《死亡立方》、《肉罷不能》、《變鈦》、《奪命狂呼》、《355：諜影特攻》以及《皮爾大冒險》等。

二度推遲電影：

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而原本食正賀歲兼情人節檔期的電影，包括《飯戲攻心》、《闔家辣》、《緣路山旮旯》、《忽然心動》等港產片都需要等到政府下令放寬政策才能上映。不過據知香港未有得上時，馬來西亞以及新加坡等地就可以搶先睇，《逃獄兄弟2》將於1月13日新加坡上映、1月20日馬來西亞上映；《飯戲攻心》以及《闔家辣》都會率先於1月31日上畫，而由湯賀蘭（Tom Holland）主演的真人版電影《秘境探險》（Uncharted）將於2月17日上映。

至於《闔家辣》以及《飯戲攻心》官方今日回應傳媒︰「一切依照政府目前公布的政策而行，至於映期有待商議，目前階段只能夠回應香港部份．」因此未知兩套電影會率先在馬來西亞以及新加坡上映，想睇戲的影迷仍需耐心等待。

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對於封院時間再度延長，戲院商會回復傳媒指戲院業已奄奄一息，損失了農曆新年檔期，坦言戲院生意難以在短時間內回復，加上戲院內已嚴禁飲食，小食部近乎零收入，戲院業於2021年生意對比2018及2019至少大減近5成，損失超過10億港元。更明言如政府不再聆聽業界聲音，不提高資助金額及推保就業措施，難保業界會出現裁員甚至結業潮。