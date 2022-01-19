葉問前傳｜出品人冼國林宣布參選特首　指定甄子丹做主角但有條件

今早（19/1）葉問徒孫兼王祖藍舅父冼國林宣布參選特首，更以「忠誠坦蕩，仗義擔當，不患得失，赤誠報港」為競選口號。事實上冼國林唔止做出品人，亦曾當導演、60歲首次執導電影《我們的6E班》、更是人陳嘉桓的經理人兼武術師傅。



冼國林在網上宣布參選特首。（冼國林Youtube片段截圖）

冼國林自稱武痴，自幼習武，更有學習太極、蔡李佛、詠春，先後拜葉問弟子黃漢忠及葉問兒子葉準為師。

在機緣巧合之下認識了黃百鳴，接手對方電影公司外更建議開拍《葉問》。由於當時大眾對葉問認識不深，自然對票房信心不大，而冼國林決定蝕錢會負責，賺錢不分紅，最終香港票房大收2500萬，內地票房收過億人民幣，更一口氣拍足4集加一集外傳，帶挈甄子丹人氣反彈兼創出「我要打十個」的金句！

《葉問》系列大受歡迎。（劇照）

除了不用擔心票房問題外，當時有指《葉問》主角曾想搵劉德華同梁朝偉，不過前者冇時間學，梁朝偉又接了王家衛的《一代宗師》，最終在睇過楊紫瓊跟甄子丹主演的《詠春》後，於是決定搵甄子丹，但條件要他學半年詠春、減肥兼研究葉問形象，最終結果當然相當好。

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冼國林曾是陳嘉桓的經理人兼武術師傅，而陳嘉桓在演出《葉問前傳》後留下打女形象。後來有指2011年，陳嘉桓於內地拍戲被飲醉的陳浩民和馬德鐘輕薄，當時冼國林非常生氣，一度想為徒弟出頭。