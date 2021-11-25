假冒女團‧影評│Anson Lo為動作戲由零開始苦練　銀幕處女作有驚喜

千呼萬喚，由香港人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），夥拍蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等主演的《假冒女團》今日（11月25日）終於上映。相信許多觀眾入場觀看的主要原因都是看教主的演出，那麼他在戲中的演出如何呢？一眾粉絲在狂撐偶像的時候，這部電影又是否真的值得一看呢？



《假冒女團》是Anson Lo首部電影作品，除了他的演出不錯外，另外他與4位女角的互動都有火花。（《假冒女團》劇照）

《假冒女團》講述Anson Lo在戲中是一位國際保障未成年少男少女身心健康發展協會會員雷紫荊，某天他突然收到新任務，要男扮女裝參加選秀活動「新星產線」，調查幕後老闆是否利用年輕人追夢的心理，從中榨壓勒索。然而協會因為面臨營運困難，因此只好重新聘用被革職的問題會員雷紫荊幫手，而電影故事圍繞雷紫荊而展開，他更因此遇上另外四位「女團」成員。

電影最值得欣賞是跳唱戲。（《假冒女團》預告擷圖）

Anson Lo銀幕處女演出有驚喜

先說首次演戲的Anson Lo，筆者並非「神徒」，但他在戲中的演出確實值得一讚。Anson Lo為電影可謂傾盡全力，他除了要男扮女裝外，還首次挑戰動作戲。雖然動作戲所佔的篇幅並不多，但見到Anson Lo親身上陣演動作戲，相信他為此都下了不少苦功。據為電影擔任動作指導的羅浩銘表示，Anson Lo是由零開始，練習飛腿、後擺及蜈蚣彈等動作。

除此之外，Anson Lo與蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀及李炘頤在戲中最後的表演，相信是全劇高潮所在，果然Anson Lo最「殺食」的都是跳唱，而當時四位女演員的演出亦讓人眼前一亮。

《假冒女團》因Anson Lo產生了不少話題，其實另外4位演員的演出都不錯。（《假冒女團》劇照）

電影探討追夢

其次是電影的主題其實不錯，皆因戲中講述雷紫荊原本只是一個頹廢保安，又稱為看更，而他參加女團純粹因為要調查「新星產線」這個選秀活動。然而他最後卻被「新星產線」的實習生元萱所打動，相信同由選秀節目出生的Anson Lo會感觸良多。有幾多人窮一生的努力，就只是希望能在人前表演，然而並不是單靠努力就可以成功，電影用輕鬆手法探討活動黑幕及潛規則等娛樂圈黑歷史。雖然電影有探討追夢的主題，但蜻蜓點水式輕輕帶過。

電影有探討追夢的主題，但蜻蜓點水式輕輕帶過，沒有非常深刻。（《假冒女團》劇照）

《假冒女團》未卜先知有藝人因身體狀況差而失足跌倒？

值得一提的是，《假冒女團》有一幕是關於由陳紫萱飾演的練習生元萱，她在表演時因節食而跌倒。無獨有偶，在9月中時，姜濤出席活動時突然跌倒；而近日炎明熹（Gigi）在出席活動時，也因病而突然在活動中失足跌倒。《假冒女團》未卜先知，也順道帶出了藝人並非鐵人，而注意身體狀況。

藝人出席完活動後，還要努力訓練。（《假冒女團》劇照）

其實一眾演員在《假冒女團》的演出確實有驚喜，Anson Lo固然成為大眾的焦點，但另外四位女演員與Anson Lo的互動都甚有火花。可惜的是，縱然演員如何努力演出，都難掩劇本散亂的感覺。五位女團的參加者，竟然有四位是做臥底來找線索，是否太過巧合；其次是電影故事略為簡單，甚至有不合理的情節，Anson Lo扮女參賽者的情節，更相信是「粉絲向」的劇情。