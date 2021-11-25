【假冒女團】Anson Lo首演動作戲冧「神徒」　電影預售多場爆滿

由盧瀚霆（Anson Lo@MIRROR）夥拍蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等主演的青春喜劇電影《假冒女團》今日（11月25日）正式上映，而日前率先舉行首映及多場謝票，全城掀起《假冒女團》熱潮，一眾主演四出謝票成為焦點，電影預售情況亦相當理想，未上映已告多場爆滿。



《假冒女團》由Anson Lo、蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀及李炘頤主演。（《假冒女團》劇照）

初次演戲的Anson Lo在今次演出《假冒女團》滿有新嘗試，除了武打又要扮演女生，而穿上校服恰似學生的他，配合武打動作，相信迷倒不少「神徒」。Anson Lo說：「今次是我首次拍電影，人生首次拍武打場面，自己細個有學過跆拳道，但學完之後沒有試過動拳腳打交，在拍攝上少許碰撞也沒試過，今次拍打鬥戲，上了數堂動作訓練，因為要排練走位，拳來拳往，對我來說是新鮮事。」

Anson Lo爸媽是譚耀文的超級偶像。（《假冒女團》劇照）

戲中有份演出的譚耀文，是Anson Lo爸媽的超級偶像，他說：「當知道譚哥接了這部戲，我爸媽很興奮，因為他們超級喜歡譚哥，他們吩咐我記得要與譚哥一起拍照，回家要我匯報譚哥一切的事情。譚哥沒有駕子，給我大哥哥的感覺，很照顧我。第一次跟他有對手戲的時候，由頭到尾都是他帶領着，他提點我演戲要有節奏，他與我談論究竟演員之路應該怎樣走，為我形象及演戲風格給我很多意見。」

初次演戲的Anson Lo為《假冒女團》出盡全力，又跳舞又唱歌，還要扮女人。（《假冒女團》劇照）

至於被Anson Lo稱呼為大師的林敏驄，則給人很強大氣場的感覺，同時又充滿幽默感覺。Anson Lo說：「第一次見大師的時候，他拿出手機與我自拍，大師是一個很隨性的人，當刻他想做就做，他每次拍攝都有不同的爆笑位，創意能力很高，令我們爆笑次之餘要學懂忍笑能力。」

最後，Anson Lo與《全民造星》的戰友193郭嘉駿在電影中合作，他說：「有一種好sweet的感覺，除了193之外，其他演員都是第一次合作，193是出道以來已經認識，起碼有一個戰友陪伴自己的感覺。」

林敏驄有份演出，他在戲中飾演新星娛樂創辦人司徒老闆。（《假冒女團》劇照）