鬼滅之刃遊郭篇｜音柱中毒炭治郎及時現身　善逸伊之助激戰上弦陸

日本人氣動畫《鬼滅之刃遊郭篇》日前播出最新一集，講到上弦之陸哥哥「妓夫太郎」從妹妹「墮姬」的身體爆出來，兩人合體一同對付音柱宇髄天元、竈門炭治郎、我妻善逸以及嘴平伊之助。



兄妹上弦之陸妓夫太郎和墮姬終於合體。（影片擷圖）

當中上弦之陸對戰鬼殺隊一幕直情可媲美炭治郎和禰豆子對戰下弦之伍累，還有炎柱煉獄杏壽郎對戰上弦之叄猗窩座般精彩。

音柱手握手超級強勁。（影片擷圖）

今集先講到妓夫太郎嘲諷般地讚美宇髓天元，反被諷說對方孤陋寡聞，因為這個國家是很大的，厲害的人到處都是，有高深莫測的人、有拿刀兩個月就當上柱的人，自己一點都不特別。

終於人齊開戰！（影片擷圖）

由於妓夫太郎的鐮刀塗上毒，音柱被撃中後卻沒有毒發身亡，全因他出身自有抗毒性的忍者之家，即便如此音柱也漸漸受到毒的影響，稍為拖慢了攻擊進度，炭治郎就在旁苦苦抵擋，靜候出手時機。

音柱中毒後令身手靈活度減慢。（影片擷圖）

而善逸和伊之助就負責對付墮姬，因為成功滅鬼的條件正是同時斬斷兩隻鬼的頸，但在激戰當中，墮姬的額頭突然長出第三隻眼睛，兩兄妹互享視覺，聯手合擊令實力大增。

墮姬跟妓夫太郎共享視覺。（影片擷圖）

音柱跟妓夫太郎苦戰。（影片擷圖）

後來在音柱中毒毒發之際，雙方陷入激戰中，而音柱其中一位妻子雛鶴爬上屋頂，對兩人發射塗有藤花的暗器，令妓夫太郎中毒且減慢恢復和再生速度，此時緩過氣來的炭治郎也趁機向妓夫太郎的頸揮刀，務求一下將他斬死，不過畫面就在此時停頓，戰果就要等到下集才有分曉，實在令人相當緊張！

暗器令妓夫太郎中毒且減慢他恢復和再生速度。（影片擷圖）

事實上今集的氣氛做得相當好，過程中的對戰相當緊張、會令觀眾睇到相當肉緊，而且分鏡、對戰、光暗對比都營造出激戰的感覺，唯一美中不足就是在最緊要的關頭暫停，確實令人有點洩氣。

今集停在炭治郎向妓夫太郎的頸揮刀一幕！（影片擷圖）

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