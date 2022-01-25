蜘蛛俠不戰無歸｜Marvel公布三代同堂劇照　大陸網民：劇透呀！

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠︰不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及Jacob Batalon等人主演，同場更有首代及二代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）。
《蜘蛛俠︰不戰無歸》於12月15日香港上映，至今已逾一個月，截至周日該片在全球共收穫16.91億美金票房（約131億港元），升至全球影史票房第6位。
不過由於內地仍未上映，有內地網民留言表示「劇透了劇透了」、「無所謂了，反正都看完了」、「內地徹底無望」、「說明大陸徹底沒戲」等等，表示未睇戲就已經被官方劇透有三代同框的畫面。
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