飯戲攻心│聯同六位主角為戲院重開齊集氣　陳詠燊：戲院一開即上

香港近期因Omicron變種病毒株殺入社區而收緊防疫措施，戲院等15類處所需要暫時關閉至年初三（2月3日），但年初四是否重開仍是未知之數。今日（1月24日）《飯戲攻心》團隊率先舉行戲院新春回歸集氣活動，出席者有導演陳詠燊、黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、王菀之（Ivana）及陳湛文。



導演陳詠燊表示暫時未有後備方案，只望戲院一開就立即上映：「未有其他計畫，暫時都係審慎樂觀。」（陳順禎 攝）

問到導演陳詠燊對於戲院在年初四重開的機會是否大時，他表示：「香港現在無人夠膽做任何預算或者神算，所以目前狀態就是做好準備，戲院一開就可以上映。」問到萬一戲院未能如期在年初四重開，導演坦言：「我覺得香港人任何時候都需要喜劇，我對今次電影都好有信心，任何時候睇都是好適合的喜劇，充滿窩心及戲劇元素是跨越任何時候，任何檔期都適合，當然賀歲檔期最開心。」

《飯戲攻心》團隊率先舉行戲院新春回歸集氣活動。（陳順禎 攝）

之後談到如果戲院一再延期，同業有否互相討論，而措施是否讓電影從業員舉步維艱呢？導演認為：「（同業）是需要討論，需要更多資訊及交流，現階段都是交由電影公司溝通。」至於延期是否對宣傳活動有影響，導演表示如果延續就會繼續做更加多宣傳：「有好多material（資訊），部電影籌備了很久，有好多有趣的資訊未用，可以慢慢拉長做，我不擔心。」