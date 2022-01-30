王晶讚《倚天》文詠珊戲路闊　談港產片斷層：不只古天樂一人苦撐

由王晶執導，林峯、古天樂、文詠珊、古天樂、甄子丹、邱意濃及雲千千等主演的新版《倚天屠龍記》即將上映。早前有網民批評飾演小昭的雲千千及周芷若的邱意濃整容，及網紅臉後，王晶大動肝火，直接在微博發文回應。今日王晶又在微博發文，談及他戲中另一主角，飾演趙敏的文詠珊。



新版《倚天屠龍記》是1993年上映的《倚天屠龍記之魔教教主》續集電影，左起邱意濃、文詠珊及雲千千。（王晶微博圖片）

王晶在微博先寫道：「有人說香港電影界演員斷層，是有這個趨勢，但也不致（至）於只有古天樂一人苦撐，這幾年靠自己的努力打出一片天的就有謝霆鋒和文詠珊。」之後他續解釋，稱：「香港人在內地能當女一的也只有JM（文詠珊）了。從《赤道》、《海上牧雲記》的驚豔，再有《唐人街3》的平淡中見演技，《誤殺2》的感人媽媽，《雪中悍刀行》的硬朗二姐，由媚至柔，由柔至平凡，由平凡再臻至剛戲路之寬，即九十年代也無幾人。」

王晶曾考慮文詠珊飾演趙敏還是周芷若，最終決定文詠珊飾演趙敏；邱意濃飾演周芷若（圖）。（王晶微博圖片）

最後王晶談到今次與文詠珊在《倚天屠龍記》的合作非常愉快，他更表示當初曾考慮她應該飾演趙敏還是周芷若，最後決定演前者；而後者則由邱意濃飾演。他解釋：「因為如果JM（文詠珊）這麼強的演員演周芷若，演趙敏的得多累。而且JM自己也喜歡演趙敏。周芷若和（邱意濃 飾演）小昭（雲千千 飾演）是新人，還能向她學點演技。估計詠珊在未來依然會大放異彩，也希望很快有和她再合作的機會。」

早前文詠珊在《誤殺2》為角色素顏再變醜，成功引起關注。她在戲中以最真實的狀態，演繹了一位為守護家人無懼一切的母親；她在2016年為《兇手還未睡》搏盡，挑戰全裸演出。

33歲的Janice Man保養得十分好。（影片擷圖）