《倚天屠龍記》變兩部曲惹片酬爭議　開拍已打算講長篇張無忌故事

王晶執導電影在2020年宣布開拍《倚天屠龍記》，近日終於加緊宣傳，並會將電影分為《九陽神功》及《聖火雄風》兩部曲，預計會在農曆新年或勞動節期間上畫，林峯飾演的張無忌，古天樂飾演的張翠山，及「小昭」演員雲千千已公布過造型。
電影最終變成兩部曲，不少人大感錯愕，甚至擔心分兩套電影推出會有片酬問題，擔心電影公司及演員會因此面產生片酬爭拗。今日（10日）有報道指，無論林峯、古天樂等等都早在簽約時已知道電影會分兩部曲，而甄子丹回覆查詢時亦知道兩部曲一事，又指與王晶老友，所以答應客串拍攝。
新版《倚天》除了片酬問題，網民亦指主角林峯太老，不適合演張無忌。王晶有撰文解釋，將原著的中少年一段刪走，一開場已是中年，林峯要演30多歲絕對合適。而新版「小昭」演員雲千千，王晶就大讚靈氣滿滿，絕對信任她的演出。
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