《怪獸與鄧不利多的秘密》先導預告曝光　疑似隱藏中國元素

哈利波特宇宙魔法電影《怪獸》系列第三部曲《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）將於2022年4月15日美國上映。官方今早（11/12）釋出一段影片，回顧《哈利波特》20周年以及正式宣布《怪獸與鄧不利多的秘密》首條預告將於香港時間2021年12月13日晚上11時全球同步公開！
《怪獸與鄧不利多的秘密》繼續由艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）、Katherine Waterston、艾茲拉米勒（Ezra Miller）、祖狄羅（Jude Law）以及頂替尊尼特普（Johnny Depp）演出葛林戴華德一角的麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）等人演出。
根據德國方面公布的資訊，《怪獸與鄧不利多的秘密》的先導預告已通過審核並獲得分級，時長大約60秒，預計會在近期曝光。據知故事背景設置在30年代，比前作《怪獸與葛林戴華德之罪》的時間後一點，更會涉及不丹、德國、美國、英國、中國一眾地區。
當中在中國的戲份最令人感興趣，事關擔任該片編劇的J.K.羅琳，曾用湖南張家界國家森林公園的照片作為Twitter的圖片，而在預告出現了竹林，張家界有很多竹子且山景也十分眼熟。此外片中更疑似出現了含有西藏元素的門匙，不過是否真的跟中國元素有關，則仍不能單靠單一畫面而確定。
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