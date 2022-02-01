Netflix《德州電鋸殺人狂2022》釋首預告　48年前唯一生還者回歸

由美國導演Tobe Hooper執導的《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chain Saw Massacre）在1974年上映時，以不到30萬美元的極低成本，創造出超過3,000萬美元全球票房，成為一時佳話。之後陸續出現續集、重啟及前傳作品。在獅門影業（Lionsgate）失去版權後，傳奇影業（Legendary）接手版權，並在2019年宣布由《鬼玩人》（Evil Dead）及《禁室殺戮》（Don't Breathe）烏拉圭導演Federico Alvarez擔任監製，新版計畫成行。近日電影發行商Netflix推出電影的首條預告，獲得不錯的反應。



原版《德州電鋸殺人狂》在1974年上映時，創造出超過3,000萬美元全球票房。（《德州電鋸殺人狂》劇照）

新版《德州電鋸殺人狂2022》（Texas Chainsaw Massacre）由David Blue Garcia執導，並由《鬼玩人》及《禁室殺戮》導演Federico Alvarez擔任監製。新版故事是48年前上映的首部作品的正宗續集電影，電影講述殺人狂「皮面人」（Leatherface）隱身近50年後，因為幾名網紅希望把德州的一座荒蕪小鎮重現生機，打亂了「皮面人」的生活而遭到殺戮。

由Marilyn Burns飾演的Sally Hardesty是原版的唯一生還者。（《德州電鋸殺人狂》劇照）

電影將由Sarah Yarkin、憑《Eighth Grade》入圍角逐金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角的18歲女星Elsie Fisher、《移動迷宮》（The Maze Runner）男星Jacob Latimore及在原版擔任旁白的John Larroquette，而新版將在2月18日Netflix上線。

Gunnar Hansen在1974年版《德州電鋸殺人狂》中飾演殺人狂「皮面人」，他在2015年11月7日離世。（《德州電鋸殺人狂》劇照）

除了是原版的正宗續集及找來原版旁白John Larroquette回歸外，舊角色Sally Hardesty也將回到這系列，她是原版唯一能逃過死劫的角色。可是由於原版角色演員Marilyn Burns在2014年離世，故新版將由新演員Olwen Fouéré所取代。

新版電影將由（左起）Elsie Fisher、Sarah Yarkin、Nell Hudson及Jacob Latimore主演。（《德州電鋸殺人狂2022》劇照）

這部新版《德州電鋸殺人狂2022》仿傚2018年上映的《月光光心慌慌》（Halloween）的做法，一次過把過去的續集、重啟及前傳等7部作品的故事斬掉，讓《德州電鋸殺人狂2022》成為1974年原版的正宗續集，為未來的電影故事奠下基礎。點擊下圖即睇首條預告！！！

Mark Burnham將在新版《德州電鋸殺人狂2022》飾演殺人狂「皮面人」。（《德州電鋸殺人狂2022》劇照）