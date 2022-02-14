奇異博士2│4不同版本奇異博士悉數登場　新預告驚見光頭角色回歸

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、黃凱旋（Benedict Wong）、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）在超級碗2022上公開了第一條長約30秒的全新預告後，次回預告亦緊接登場。



新預告不僅有早前出現過的三位不同宇宙的奇異博士，再多了一位喪屍版奇異博士，而多元宇宙還帶來了兩位紅女巫，之後粉絲更聽到一把熟悉的聲音，當時畫面閃過一個光頭的角色，而這畫面跟去年公布的概念圖幾乎一模一樣。



《奇異博士2：失控多元宇宙》將在今年5月上映。（《奇異博士2：失控多元宇宙》次回預告擷圖）

全新預告長近2分半鐘，繼續解釋奇異博士因為在《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）施展禁忌咒語而開啟的多元宇宙。他本來以為自己拯救了世界，但卻因此而開啟了多元宇宙。當時黃告訴奇異博士：「你不能控制所有事，史傳奇，你開啟了多元宇宙之間的通道。」

多元宇宙開啟，但超級英雄對此認知卻不多。（《奇異博士2：失控多元宇宙》次回預告擷圖）

及後畫面聽到奇異博士呼叫溫黛，原來他去了問紅女巫對多元宇宙認知。然而後者表示：「幻視有他的理論，他認為多元宇宙很危險。」因為打開了多元宇宙，不斷發噩夢的奇異博士也認同幻視的理論：「他是對的。」

奇異博士找溫黛協助，後來告訴前者幻視對多元宇宙有認知，更表示是非常危險的事。（《奇異博士2：失控多元宇宙》次回預告擷圖）

之後來到預告的高潮位，史傳奇的師兄兼導師莫道指奇異博士褻瀆現實，因此會受到懲罰。鎖上手銬的奇異博士被押送至一個地方，此時熟悉的聲音出現，一個光頭角色還在畫面上出現。粉絲失控，由柏德烈史釗活（Patrick Stewart）的X教授回歸Marvel電影宇宙，而這幕畫面跟去年10月時流出的概念圖幾乎一模一樣。

這張《奇異博士2》的概念圖在去年10月流出，見到「X教授」出現，而奇異博士更遭鎖上手銬。（「Mundo Geek #DCFandome」 Twitter 圖片）

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