奇異博士2│4不同版本奇異博士悉數登場　新預告驚見光頭角色回歸

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、黃凱旋(Benedict Wong)、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)等主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)在超級碗2022上公開了第一條長約30秒的全新預告後,次回預告亦緊接登場。



新預告不僅有早前出現過的三位不同宇宙的奇異博士,再多了一位喪屍版奇異博士,而多元宇宙還帶來了兩位紅女巫,之後粉絲更聽到一把熟悉的聲音,當時畫面閃過一個光頭的角色,而這畫面跟去年公布的概念圖幾乎一模一樣。



《奇異博士2:失控多元宇宙》將在今年5月上映。(《奇異博士2:失控多元宇宙》次回預告擷圖)

全新預告長近2分半鐘,繼續解釋奇異博士因為在《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)施展禁忌咒語而開啟的多元宇宙。他本來以為自己拯救了世界,但卻因此而開啟了多元宇宙。當時黃告訴奇異博士:「你不能控制所有事,史傳奇,你開啟了多元宇宙之間的通道。」

多元宇宙開啟,但超級英雄對此認知卻不多。(《奇異博士2:失控多元宇宙》次回預告擷圖)

及後畫面聽到奇異博士呼叫溫黛,原來他去了問紅女巫對多元宇宙認知。然而後者表示:「幻視有他的理論,他認為多元宇宙很危險。」因為打開了多元宇宙,不斷發噩夢的奇異博士也認同幻視的理論:「他是對的。」

奇異博士找溫黛協助,後來告訴前者幻視對多元宇宙有認知,更表示是非常危險的事。(《奇異博士2:失控多元宇宙》次回預告擷圖)

之後來到預告的高潮位,史傳奇的師兄兼導師莫道指奇異博士褻瀆現實,因此會受到懲罰。鎖上手銬的奇異博士被押送至一個地方,此時熟悉的聲音出現,一個光頭角色還在畫面上出現。粉絲失控,由柏德烈史釗活(Patrick Stewart)的X教授回歸Marvel電影宇宙,而這幕畫面跟去年10月時流出的概念圖幾乎一模一樣。

這張《奇異博士2》的概念圖在去年10月流出,見到「X教授」出現,而奇異博士更遭鎖上手銬。(「Mundo Geek #DCFandome」 Twitter 圖片)

點擊下圖即睇更多預告畫面!!!