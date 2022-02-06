奇異博士2｜Marvel公布7張海報　三個奇異博士同框仲有全新角色

自Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）打開多元宇宙的序幕後，由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）以及黃凱旋等人主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）緊接於今年5月6日上映，將會揭示更多多元宇宙的奧秘！
《奇異博士2：失控多元宇宙》的宣傳海報以及周邊商品開始面世，早前推出一款名為Rintrah的綠色牛頭人玩具，相信是戲中的新角色，是位巫師並是奇異博士的盟友。
據知在多元宇宙中，奇異博士有3種不同形態，一種是捍衛者聯盟版本的奇異博士（Defender Strange），捍衛者聯盟由奇異博士帶頭，由變形俠醫（Hulk）、Namor和Silver Surfer所組成的抵禦超自然威脅團隊，還有靈體型態跟希臘神話中有牛頭人外觀的Rintrah。漫畫中講到Rintrah讓身體受重傷的奇異博士把靈體附身到自己身上，拯救對方的生命，從而展開兩人的夥伴關係。
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