奇異博士2｜Marvel公布7張海報　三個奇異博士同框仲有全新角色

自Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）打開多元宇宙的序幕後，由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）以及黃凱旋等人主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）緊接於今年5月6日上映，將會揭示更多多元宇宙的奧秘！



《奇異博士2：失控多元宇宙》預告早前在《蜘蛛俠：不戰無歸》的片尾中播出。（《奇異博士2：失控多元宇宙》預告擷圖）

《奇異博士2：失控多元宇宙》的宣傳海報以及周邊商品開始面世，早前推出一款名為Rintrah的綠色牛頭人玩具，相信是戲中的新角色，是位巫師並是奇異博士的盟友。

牛頭人Rintrah為全新角色。（官方圖片）

據知在多元宇宙中，奇異博士有3種不同形態，一種是捍衛者聯盟版本的奇異博士（Defender Strange），捍衛者聯盟由奇異博士帶頭，由變形俠醫（Hulk）、Namor和Silver Surfer所組成的抵禦超自然威脅團隊，還有靈體型態跟希臘神話中有牛頭人外觀的Rintrah。漫畫中講到Rintrah讓身體受重傷的奇異博士把靈體附身到自己身上，拯救對方的生命，從而展開兩人的夥伴關係。

黑化奇異博士令人期待！（預告截圖）

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