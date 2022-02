奇異博士2｜Marvel公布7張海報　三個奇異博士同框仲有全新角色

自Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)打開多元宇宙的序幕後,由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)以及黃凱旋等人主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)緊接於今年5月6日上映,將會揭示更多多元宇宙的奧秘!



《奇異博士2:失控多元宇宙》預告早前在《蜘蛛俠:不戰無歸》的片尾中播出。(《奇異博士2:失控多元宇宙》預告擷圖)

《奇異博士2:失控多元宇宙》的宣傳海報以及周邊商品開始面世,早前推出一款名為Rintrah的綠色牛頭人玩具,相信是戲中的新角色,是位巫師並是奇異博士的盟友。

牛頭人Rintrah為全新角色。(官方圖片)

據知在多元宇宙中,奇異博士有3種不同形態,一種是捍衛者聯盟版本的奇異博士(Defender Strange),捍衛者聯盟由奇異博士帶頭,由變形俠醫(Hulk)、Namor和Silver Surfer所組成的抵禦超自然威脅團隊,還有靈體型態跟希臘神話中有牛頭人外觀的Rintrah。漫畫中講到Rintrah讓身體受重傷的奇異博士把靈體附身到自己身上,拯救對方的生命,從而展開兩人的夥伴關係。

黑化奇異博士令人期待!(預告截圖)

點擊睇更多全新官方海報: