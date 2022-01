今年首部Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)要等到5月先有得睇,劇組於本月初仍在進行補拍,有關客串角色的傳聞不斷出現,繼早前傳出來自另一宇宙的「鐵甲奇俠」(Iron Man)會現身,並且找來湯告魯斯(Tom Cruise)飾演,而近日又有消息指杜比麥奎爾(Tobey Maguire)版本的蜘蛛俠亦會亮相!

葡萄牙配音員意外洩露了杜比麥奎爾版蜘蛛俠或會亮相《奇異博士2》。(網上截圖)

據外媒報導,為「紅女巫」配葡萄牙文對白的女演員Mariana Torres,日前在社交網站分享跟另一配音演員合照,對方正是為杜比麥奎爾版蜘蛛俠配音的Manolo Rey,而Mariana Torre更留言表示:「有好事要發生了」,似乎暗示杜比有份演出《奇異博士2》。

杜比、安德魯加菲與湯賀蘭合體接受外媒訪問的影片近日終於曝光。(網上圖片)

其實杜比在《奇異博士2》出現絕對合情合理,首先奇異博士在《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)中見證了三代蜘蛛俠同堂,而另一重點是,《奇異博士2》導演Sam Raimi正是執導杜比版《蜘蛛俠》三部曲,兩位老朋友聚舊都無可口非。